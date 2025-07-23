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İzinsiz yabancı işçi çalıştırırken bir kez daha düşünün! Yeni karar Resmi Gazete'de

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzinsiz yabancı işçi çalıştırırken bir kez daha düşünün! Yeni karar Resmi Gazete&#039;de
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'de izinsiz çalıştırılan yabancı işçilerle ilgili yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre işçilerin yakalandıkları taktirde ülkelerine geri gönderilme masrafları, bu süreçteki konaklama ve sağlık giderleri işverenden alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında dikkat çeken kararlar yer aldı.

TÜM MASRAFLAR İŞVERENDEN

Bunlardan biri de izinsiz yabancı işçi çalıştırılmasıyla ilgili oldu. Karara göre çalışma izni olmadan Türkiye'de çalıştırılan ve haklarında sınır dışı etme kararı alınan yabancılar ve ailelerinin konaklama giderleri, ülkelerine dönmeleri için gereken masraflar ve ihtiyaç halinde yapılan sağlık harcamaları işverenden tahsil edilecek.

6 AY SONRA YÜRÜRLÜKTE OLACAK

Öte yandan yine kararda yer alan "MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girer." ibaresiyle yeni kuralın 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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