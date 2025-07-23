'Gram'da yeni rekor! Altında yükseliş durmuyor

Altın fiyatlarında son dakika! 23 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.470 TL ile rekor tazeledi. Ons da 3.439 dolarla son 5 haftanın zirvesini gördü. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in FED’in tamamı hakkında soruşturma çağrısında bulunması, dolar endeksinin 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesi ve 1 Ağustos öncesinde ABD-AB arasında ticaret anlaşması umutlarının zayıflaması altında güvenli liman alımlarını destekledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalarda ons fiyatı 3.439 doları test ederek 16 Haziran sonrası en yüksek seviyesini gördü. 23 Temmuz 2025 gram altın fiyatı da 4.470 TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

TSİ 07:00 itibarıyla spot gram altın fiyatı 4.455 TL’ye yakın seviyelerde denge arayışını sürdürürken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda 4.415 – 4.465 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın da 7.275 TL’den satılıyor.

FED'E KARŞI YENİ ELEŞTİRİLER

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Beyaz Saray'ın ABD Merkez Bankası'na yönelik eleştirilerini bir adım daha ileri taşıdı. Federal Rezerv kurumunun tamamı hakkında soruşturma çağrısında bulunan Bessent, "Yapmamız gereken şey, bütün Federal Rezerv kurumunu incelemek ve başarılı olup olmadıklarına bakmak" dedi.

DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Açıklamalar, Beyaz Saray yetkililerinin, FED'in genel merkezinde yapılacak 2,5 milyar dolarlık yenileme projesini incelemek üzere “FED'i ziyaret etmeye hazırlandığı” bir sırada geldi. Bu yenileme projesinin, bütçeyi 700 milyon dolardan fazla aştığı ve FED Başkanı Powell’ın bu süreci yönetemediği ileri sürülüyor.

FED’e yönelik endişeler ve beraberinde dolar endeksinin 97,40 ile son iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesi altında güvenli liman alımlarını destekledi.

ABD-JAPONYA ANLAŞMASI TAMAM

Ticaret müzakerelerine bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile %15 oranında “karşılıklı gümrük vergisi uygulanmasını” içeren bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Japonya’nın baş ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa da X’te yaptığı paylaşımda “Görev Tamamlandı” ifadesini kullandı. Trump, bu ayın başlarında Japonya’ya gönderdiği gümrük vergisi mektubunda, 1 Ağustos’tan itibaren ülkenin ihracatına %25 oranında vergi uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

AB İLE UMUTLAR TÜKENİYOR

Öte yandan Trump'ın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girecek gümrük vergisi son tarihi yaklaşırken, ABD ve AB'nin bir anlaşmaya varamayacağı endişeleri artmaya başladı. AB’li diplomatların da, Trump'ın %30'luk vergi tehdidini yerine getirmesi durumunda “daha kapsamlı karşı önlemleri” değerlendirmeye başlaması, belirsizliği artırarak altın fiyatlarını destekledi.