"Bitcoin, altın ve gümüş paramparça olacak!" ABD'li ünlü yatırımcı Kiyosaki'den kritik uyarı

“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı, dünyaca ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki, Bitcoin ile altın ve gümüş gibi kıymetli metallerin de ilerleyen dönemlerde ciddi bir değer kaybı yaşayabileceği konusunda uyardı. Kiyosaki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Balonlar patladığında, büyük ihtimalle altın, gümüş ve Bitcoin de çökecek” ifadelerini kullandı.

“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı ünlü yatırımcı Robert Kiyosaki,Bitcoin, altın ve gümüş hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Kiyosaki ayrıca, bu varlıkların fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşanması durumunda alım yapmaya devam edeceğini vurguladı.

BİTCOİN REKOR KIRDI, ANCAK UYARILAR ARTIYOR

Yıl başından bu yana yüzde 26,77 oranında yükselen Bitcoin, kısa süreliğine altını geride bıraksa da, şu anda altın yüzde 28’lik artışla yeniden lider konumda bulunuyor.

"ŞU AN ALIM YAPMAM"

U.Today haber sitesinden edinilen bilgilere göre, Geçtiğimiz hafta yaptığı başka bir açıklamada ise Kiyosaki, ekonominin yönü hakkında daha net bir fikir edinmeden yeni Bitcoin alımı yapmayacağını belirtti. Daha önce Bitcoin’in 250 bin dolara ulaşabileceğini öngören Kiyosaki, şu an için “katledilmek istemediğini” ifade ederek temkinli davrandı.

BİTCOİN VOLATİLİTESİ AZALDI ANCAK RİSKLER DEVAM EDİYOR

Önceki döngülere kıyasla Bitcoin’in volatilitesi (oynaklığı) önemli ölçüde azalmış olsa da, bu yıl içerisinde hâlâ %33 oranında düzeltme yaşadığı biliniyor. 9 Nisan 2025 tarihinde, Bitcoin 2025’in en düşük seviyesi olan 74 bin 434 dolara kadar gerilemişti.

BİTCOİN HAKİMİYET KAYBEDİYOR

Bitcoin’in fiyatı yeniden rekor seviyelere yaklaşırken, piyasa hakimiyetinde dikkat çekici bir düşüş yaşandı. Son iki haftada BTC’nin piyasa hakimiyeti yaklaşık yüzde 6 oranında azalarak yüzde 61’e geriledi.