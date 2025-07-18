Bitcoin’de 9 trilyon dolarlık heyecan! Trump’ın yeni hedefi…

Bitcoin’de son dakika! ABD’de kripto varlıkların düzenlenmesi ve gelişmesine onay veren 3 tasarı Temsilciler Meclisinden geçti. Başkan Trump’ın, yaklaşık 9 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip emeklilik fonlarının kripto varlıklara yatırım yapmasına imkan tanıyan bir kararname imzalayacağı da ileri sürüldü. Pozitif haber akışı BTC’yi yeniden 120 bin doların üzerine taşıdı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-ABD’de Başkanlık görevine başladığından bu yana kripto para piyasalarını destekleyici politikalarıyla öne çıkan Donald Trump, bu alanda oldukça kritik bir adım daha atmaya hazırlanıyor. Trump’ın, ülkede ‘401k’ olarak tanımlanan bireysel emeklilik fonlarının kripto varlıklara da yatırım yapabilmesine izin veren bir kararnameyi imzalayabileceği ileri sürüldü.

9 TRİLYON DOLARLIK HEYECAN

Yaklaşık 9 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip ‘401k’ fonları, şu anda sadece tahviller ve hisse senetleri gibi geleneksel yatırım araçlarına yönelebiliyor. Bireysel emeklilik fonlarına söz konusu iznin çıkması halinde ABD’de milyonlarca çalışan için BTC ve diğer kripto varlıklara erişim mümkün olabilecek.

DEĞER ARTIŞLARI SÜREBİLİR

Analistler, ‘401k’ fonlarının yüzde 1’inin bile kripto piyasalara yönelmesi 90 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir para girişinin yaşanabileceğini belirterek, “Böylece kripto varlık fiyatlarında değer artışları sürebilir, daha kurumsal ve güvenilir bir yapıya kavuşmaları da sağlanabilir” görüşünü dile getiriyor.

ABD’DE 3 TASARIYA VİZE

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi, ‘Kripto Haftası’nda dijital varlıklara ilişkin 3 yasa tasarısına onay verdi. Bu kapsamda;

-Dijital varlıklar için belirsizlikler giderilerek net kurallar getirilecek. Sektörün büyümesi teşvik edilecek.

-Stabilcoinler için düzenleyici çerçeve oluşturulacak. Piyasanın şeffaflığı ve hesap verebilirliği artacak.

-ABD Merkez Bankasının dijital para birimleri ihraç etmesi yasaklandı.

BTC 120 BİN DOLARI AŞTI

Pozitif haber akışının etkisiyle BTC fiyatı bugünkü işlemlerde yeniden 120 bin doların üzerine çıktı. Hafta başında BTC 123 bin 325 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. Bu arada haftanın 4 işlem gününde ABD’li borsa yatırım fonları kanalıyla Bitcoin’e yaklaşık 1,5 milyar dolarlık para girişi gerçekleşti.