Rekorun ardından şok düşüş! Bitcoin’de işler tersine döndü

Bitcoin’de son dakika! Pazartesi 123 bin 235 dolarla zirve yapan BTC, dün 115 bin 730 dolara kadar geriledi. Bugün ise BTC, 117 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. ABD’de, Bitcoin ve dijital varlıklara destek olabilecek 3 yasa tasarısının görüşülmesi için yapılan usul oylaması reddedildi. Böylece BTC’de alım iştahı düştü ve yön aşağı döndü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Kripto para birimi Bitcoin’de, hafta başında gerçekleşen rekor denemesinin ardından yükseliş hız kesti ve kâr satışları başladı. Pazartesi günü 123 bin 235 dolarla zirve yapan BTC, dünkü işlemlerde 115 bin 730 dolara kadar geriledi. Bugünkü işlemlerde ise BTC fiyatı, sabah saatlerinde 117 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

BTC, NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?

ABD’de “Kripto Haftası” olarak ilan edilen bu hafta içinde, sektöre dair önemli yasal düzenlemeler bekleniyordu. Ancak dün bu konuda bazı belirsizlikler yaşandı. ABD Kongresi'nde, söz konusu 3 kripto yasa tasarısını değerlendirmek üzere yapılan usul oylaması, her iki partiden de milletvekilleri tarafından reddedildi. Böylece BTC’de alım iştahı düştü ve yön aşağı döndü.

KRİPTO PARA TRANSFERİ!

Temsilciler Meclisi, kripto paralarla ilgili bazı yasa tasarılarını geçirmeye çalışıyor. Bunların en önemlisi, stabilcoinler için düzenleyici çerçeve oluşturmayı amaçlayan tasarı olarak biliniyor. Sabit bir değeri (genellikle 1 dolar) korumak üzere tasarlanmış stabilcoinler, para transferi yapmak için yaygın olarak kullanılıyor. Bu dijital varlığın bir statü kazanması, sektörde önemseniyor.

BTC İÇİN ‘EMTIA’ TANIMLAMASI

Öte yandan Temsilciler Meclisi'nin değerlendirdiği bir diğer tasarı da kripto paraları bir emtia olarak tanımlamaya odaklanıyor. Böyle bir tanımlamanın da kripto endüstrisi için kazanç olacağı ifade ediliyor. Bir diğer tasarı ise “ABD Merkez Bankasının, dijital para birimi çıkarmasını yasaklamayı” hedefliyor. Böylece kripto varlıkların yanına yeni bir alternatif gelmesi de önlenmiş olacak.

DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

Bu arada son iki haftadır aralıksız para girişi yaşanan BTC’de, dünkü işlemlerde para çıkışı dikkat çekti. ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla dünkü işlemlerde 13,2 milyon dolarlık BTC satışı gerçekleşti. Her ne kadar para çıkışı düşük miktarda gerçekleşse de kısa vadede piyasada iştahın düştüğünün bir başka göstergesi oldu.