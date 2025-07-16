Bu fonlarda stopaj sıfır! Getiriler yüzde 20'yi aştı...

Merkez Bankası’nın faiz indirimleri yaklaşırken, TL mevduat ve yatırım fonlarında geçen hafta stopajın artması, getirilerin azalmasını beraberinde getirdi. Yatırımcılar yeni arayışlara yönelirken; analistler, stopaj oranının ‘sıfır’ olduğu, hisse senedi ağırlığı yüksek ancak risk seviyesi daha düşük ‘arbitraj’ fonlarında, mevduat üzeri getirilerin söz konusu olabileceğini aktarıyor. İşte bu yıl en çok getiri sunan ‘sıfır stopajlı’ arbitraj fonları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen hafta sürpriz bir gelişme ile Türk lirası mevduat ve yatırım fonları getirilerinde 6 aya kadar olan vadede stopaj oranı %15'ten %17,5'e yükseltilmişti. 1 yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj %12'den %15'e çıkarılırken, 1 yıldan daha uzun vadeler için %10’da sabit tutulmuştu.

Merkez Bankası’nın da faiz indirimleri yaklaşırken, stopajda yaşanan bu yükseliş TL mevduatta getirilerin azalmasını beraberinde getirdi.

‘SIFIR’ STOPAJLI FONLAR

Yatırımcılar da daha yüksek getiri için yeni arayışlara yöneldi. Analistler, bu süreçte stopaj oranının “sıfır” olduğu, hisse senedi ağırlığı yüksek ancak risk seviyesi daha düşük “arbitraj” fonlarında, mevduat üzeri getirilerin söz konusu olabileceğini aktarıyor.

Piyasanın yönünden bağımsız olarak işleyen arbitraj fonları, anlık fiyat uyumsuzlukları üzerine işlemler yaparak getiri elde edilmesini hedefliyor.

GETİRİLER %20’Yİ AŞTI

TEFAS’ta risk değerleri ‘2’ ve ‘3’ kategorisinde olan ve yıl başından itibaren %20 üzerinde getiri sunan arbitraj fonları şöyle sıralandı:

1-HDA- Hedef Portföy 4. İstatistiksel Arbitraj Fonu: %28,56

2-SPN- Azimut Portföy İstatistiksel Arbitraj Fonu: %25,53

3-NSH- Nurol Portföy İstatistiksel Arbitraj Fonu: %25,70

4-HIM- Hedef Portföy İkinci Mutlak Getiri Hedefli Fon: %25,56

5-HEH- Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Fonu: %25,28

6-HAT- Atlas İstatistiksel Arbitraj Fonu: %23,08

7-HIS- Hedef Portföy İkinci İstatistiksel Arbitraj Fonu: %20,94

YATIRIMCI SAYISI ARTIYOR

Bu arada fonlarda hem yatırımcı sayısında hem de birikim tutarında son dönemde istikrarlı artış dikkat çekiyor. MKK verilerine göre 15 Temmuz itibarıyla yatırım fonlarındaki toplam yatımcı sayısı 5 milyon 610 bin kişi oldu. Bu rakam geçen yıl haziran sonunda 5 milyon 50 bin kişi civarında seyrediyordu.

Geçen yıl 3 trilyon TL olan toplam fon büyüklüğü ise bugün 6,37 trilyon TL’ye yaklaştı.