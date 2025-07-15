Altın fiyatları yükselişte! Çeyrek altın ne kadar, yarım, gram ve tam altın kaç TL oldu?

Altın piyasasında 15 Temmuz 2025 Salı günü dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Küresel ekonomik riskler ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, altın fiyatları yukarı yönlü ivmesini sürdürüyor. Gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları günün en çok merak edilen konularından biri haline geldi.

Gerek yatırım amaçlı gerekse hediyelik olarak altın almak isteyen vatandaşlar, güncel alış ve satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki, Çeyrek altın ne kadar, yarım, gram ve tam altın kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

15 Temmuz 2025 Salı günü çeyrek altın, yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği ürünlerin başında geliyor. Güncel verilere göre çeyrek altın bugün serbest piyasada 6.955,20 TL alış ve 7.108,15 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Güncel altın piyasası verilerine göre 15 Temmuz 2025 Salı günü gram altın 4.347,00 TL’den alınırken 4.347,49 TL’den satılıyor. Gram altın, yılın başından bu yana yüzde 45’in üzerinde değer kazanarak yatırımcısına önemli oranda kazanç sağladı.

Aylık bazda 70,61 TL’lik yükseliş kaydeden gram altın, bu hafta da güvenli liman arayışında olanların en fazla yöneldiği araç olmaya devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

15 Temmuz itibarıyla yarım altın, piyasada 13.863,17 TL alış ve 14.212,27 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Günlük bazda ise %0,63 oranında değer kazandı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Yüksek montanlı yatırım yapmak isteyenler için tercih edilen tam altın, bugünkü işlemlerde 28.054,00 TL alış ve 28.231,00 TL satış rakamlarıyla dikkat çekiyor. Günlük %0,34 oranında değer artışı kaydeden tam altın, düğün sezonunun başlamasıyla birlikte daha da talep görmeye başladı.

ALTIN FİYATLARI 15 TEMMUZ 2025

Gram altın: Alış 4.347,00 TL – Satış 4.347,49 TL

Çeyrek altın: Alış 6.955,20 TL – Satış 7.108,15 TL

Yarım altın: Alış 13.863,17 TL – Satış 14.212,27 TL

Tam altın: Alış 28.054,00 TL – Satış 28.231,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 27.820,79 TL – Satış 28.345,63 TL

Ata altın: Alış 28.467,13 TL – Satış 29.185,41 TL