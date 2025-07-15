Yeni evlenecek çiftlere "altın" tavsiye! Sakın bu hataya düşmeyin...

Yeni evlenecek çiftlere kritik bir tavsiye geldi. Çiftlere yüksek faiz oranları ile kredi çekerek altın almamaları tavsiye edilirken, aldıkları mücevheratta değer kaybı yaşamamaları için burma bilezikten vazgeçilmemesi önerildi.

Yaz aylarının gelmesiyle beraber düğün sayılarında artış yaşanıyor. Evlenecek çiftleri en çok düşündürense düğünde takılacak olan altınlar oluyor.

BURMA BİLEZİK TAVSİYESİ

Düğünde altın takmak için kredi çeken çiftlere yüksek faiz oranlarını örnek gösteren kuyumcu Ahmet Güney, altın alımının ekonomik şartların elverişli olduğu seviyede yapılması gerektiğinin doğru olacağını belirtti. Yeni evlenecek çiftlere altın alımında tavsiyede bulunan sarraf Güney, burma bileziğin işçiliğinin az olduğunu ifade ederek değer kaybının burma bilezik alımında en az olacağını ifade etti.

"KREDİ ÇEKEREK ALTIN ALMA YÖNTEMİNİ ETMİYORUM"

Kredi faizlerinin yüksek olduğuna değinen ve altın alımında kredi çekilmesini tavsiye etmediğini söyleyen sarraf Güney şunları söyledi:

"Yaz aylarında evlenecek çiftler genelde ekonomik sıkıntı yaşadıkları için kredi çekerek altın alma eğilimindeler. Ben kredi çekerek altın alma yöntemini tercih ve tavsiye etmiyorum. Faiz oranları oldukça yüksek, onun yerine en alt seviyede altın alımlarını gerçekleştirmeleri doğru olur. Aileler ve taraflar birbirlerini sıkıştırarak altın aldırarak huzursuzluk oluşturacaklarına birbirlerine destek olarak altın alımlarında birbirlerine yardımcı olmalarını öneririm"

Altın tercihinde işçilik maliyetinin ve değer kaybının en az burma bilezikte olacağını söyleyen sarraf Güney, "Yeni evlenecek çiftlere altın tercihinde burma bilezik gibi minik setleri tavsiye ediyoruz. Bunları bozdururken orantısal olarak işçilik bedellerinin daha az tutacağından emin olabilirler. Burma bilezik üretim kısmında kolay üretilebilen bir ürün. Diğer desenli bileziklerdeki çaba ve gayretlerin dışında burma daha çok seri üretim yapılabilen ve işçiliği olmayan altın grubunda sayıldığı için burma altın bileziği tavsiye ediyoruz" diye konuştu.