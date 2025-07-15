Altın durdu, borsa koştu… 1,6 trilyon TL’lik rekor geldi!

11 Temmuz 2025 itibarıyla BES fonlarının büyüklüğü 1,6 trilyon liraya ulaştı. Son 6 haftalık süreçte altın fiyatlarının durgun seyretmesine rağmen hisse senetlerinde yaşanan yükseliş, BES havuzunu rekora taşıdı. Hisse senedi fonlarının BES havuzundaki ağırlığı 30 Mayıs’ta %18,44 seviyesinde bulunuyordu. Bu oran 11 Temmuz’da %19,77’ye kadar yükseldi. Hisse senedi fonlarının toplam parasal büyüklüğü ise 316,32 milyar TL’ye ulaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de yaşlılık döneminde ek gelir sağlamak ve tasarruf bilincinin artması amacıyla hayata geçirilen Bireysel Emeklilik Sistemi fonları büyümeye devam ediyor.

11 Temmuz 2025 itibarıyla BES fonlarının büyüklüğü 1,6 trilyon liraya ulaştı. Böylece bu kategorideki fonlarda yeni zirve seviye de görülmüş oldu.

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30 MAYIS’TA 1,5 TRİLYON…

BES için kritik eşiklerden biri olarak öne çıkan 1,5 trilyon barajına 30 Mayıs’ta ulaşılmıştı. Söz konusu 42 günlük süreçte BES fonları, 100 milyar liralık büyüme performansı göstermiş oldu.

BORSANIN KATKISI BÜYÜK

BES fonlarında ilk 2 sırada altın ve hisse senetleri yer almaya devam ederken; son 6 haftalık süreçte altın fiyatlarının durgun seyretmesine rağmen hisse senetlerinde yaşanan yükseliş, BES havuzunun da 1,6 milyar TL büyüklüğe ulaşmasına en büyük katkıyı sağladı.

ALTIN %4,50, BORSA %15,00…

30 Mayıs’ta 4.146 TL olan gram altın fiyatı 11 Temmuz kapanışını 4.336 TL’den gerçekleştirdi ve bu süreçte %4,5 prim yaptı.

BİST 100 ise aynı dönemde 9.019 puandan 10.358’e yükseldi ve borsadaki prim %15’e yaklaştı.

ALTINDA İVME KAYBI

30 Mayıs’ta BES havuzunda %36,95 ağırlığa sahip “Kıymetli Madenler” fonları, 11 Temmuz’da %35,41 seviyesine geriledi.

Buna rağmen altın hâlâ BES fonları içinde en büyük paya sahip olurken, “Kıymetli Madenler” fonlarının parasal büyüklüğü de 11 Temmuz’da 566,56 milyar TL olarak gerçekleşti.

BORSANIN PAYI ARTTI

Hisse senedi fonlarının BES havuzundaki ağırlığı ise 30 Mayıs’ta %18,44 seviyesinde bulunuyordu. Bu oran 11 Temmuz’da %19,77’ye kadar yükseldi.

BİST 100 endeksinin 3,5 ay aranın ardından yeniden 10 bin puanı aşması, BES’teki hisse fonlarının da değerinin artmasını destekledi. 11 Temmuz itibarıyla hisse fonlarının toplam büyüklüğü 316,32 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.