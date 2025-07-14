Altın 3 haftanın zirvesini gördü! Dikkatler yeni tarifelerde… 

Altın fiyatlarında son dakika! 14 Temmuz 2025 gram atın fiyatı 4.338 TL ve ons altın 3.355 dolardan güne başlıyor. ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan son tarifelerin etkisiyle onsta en yüksek 3.374 dolar seviyesi test edildi. Bu seviye aynı zamanda son 3 haftanın da zirvesine işaret etti. Piyasada, 1 Ağustos’a kadar müzakere kanallarının açık kalmasına yönelik iyimser beklentiler de devam ederken, onsta “daha ılımlı” tepki öne çıkıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başlangıç yaptı. Geçen hafta 3.355 dolardan kapanış yapan ons altın, ilk işlemlerde en yüksek 3.374 doları test etti. Böylece ons, son 3 haftanın da en yüksek seviyesini gördü. Ardından fiyatlarda bir miktar geri çekilme yaşanırken, TSİ 07:15 itibarıyla onsta 3.355 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

14 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

İç piyasada 14 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.338 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı geçen hafta %1,43 primle 4.336’TL’den kapanış yapmıştı. Gram altında yeni hafta, geçen haftaki kapanışın hemen üzerinde bir fiyatlamaya işaret ediyor.

Öte yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 4.307-4.347 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın ise sabah saatlerinde 7.093 TL’den satılıyor.

YATIRIMCILAR TARİFELERİ İZLİYOR

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta birçok ülkeye ek vergi açıklamaya devam etti. Filipinler’e %20, Brunei ve Moldova’ya %25, Cezayir, Irak, Libya ve Sri Lanka’ya %30, Brezilya'ya %50, Kanada’ya %35 gümrük vergisi getirileceğini duyuran Trump; son olarak AB ve Meksika için de %30 tarife uygulanacağını belirtti. AB ise karşılık vereceğini açıkladı. Bu gelişmeler son 1 haftada altında sınırlı da olsa “güvenli liman” talebinin artmasında etkili oldu.

PİYASALARDA ‘SINIRLI’ TEPKİ

Bu arada piyasaların, Trump tarafından açıklanan son tarifelere duyarlılığının azaldığı da görülüyor. 2 Nisan’da Trump, tarifeleri ilk açıkladığında piyasaların tepkisi daha sert olmuştu. Altının ons fiyatı 3.500 dolarla zirve seviyeyi görmüştü.

Analistler, “Bugün ons altında daha ılımlı fiyatlama, ABD’nin, en büyük ticaret ortağı Çin ile ‘şimdilik’ anlaşma sağlamış olmasından kaynaklanıyor. Piyasada, 1 Ağustos’a kadar müzakere kanallarının açık kalmasına yönelik iyimser beklentiler de devam ediyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

DİKKATLER ABD ENFLASYONUNDA

Yarın açıklanacak ABD haziran ayı enflasyonu piyasaların odak noktasında olacak. Manşet enflasyonda aylık %0,3 artış bekleniyor. ABD enflasyonu, FED’in faiz politikası için dikkatle takip ettiği en önemli veri olarak biliniyor. Açıklanacak verinin beklentilere paralel ya da daha düşük gelmesi halinde “daha fazla faiz indirimi” beklentisinin artabileceği ve bunun altın fiyatlarında destek olabileceği aktarılıyor.

FED üyeleri ise tarifelerin tam olarak etkilerini görmeyi beklerken, “bu yıl iki adet faiz indirimi” olabileceği yönünde açıklamalara devam ediyor.