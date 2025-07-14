Bitcoin’den yeni rekor geldi! Yükseliş hızlandı, kritik seviye aşıldı

Bitcoin’de son dakika! Kripto para birimi Bitcoin yeni haftanın ilk işlem gününde 121 bin 450 doları test ederek rekor tazeledi. ABD dolarındaki zayıf seyir, Wall Street endekslerinin rekor denemesi ve kurumsal talepte artış BTC’yi destekleyen ana sebepler olarak öne çıkıyor. Geçen hafta ABD Başkanı Trump’ı aile şirketinin de kripto yatırım fonu başvurusunda bulunması piyasaları heyecanlandırdı ve ABD’li ETF’lerden 2,72 milyar dolarlık alım geldi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin geçen hafta %9,07 primle 119 bin dolardan kapanış yapmasının ardından yeni haftaya da rekorla başladı. BTC haftanın ilk işlemlerinde 121 bin 450 doları test ederek yeni zirve seviyesini gördü. 14 Temmuz 2025 işlemlerinde TSİ 07:15 itibarıyla fiyatlarda 121 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor. BTC bugün, analistlerin kritik seviye olarak gösterdiği 120 bin doları da ilk defa aştı.

BTC NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD dolarındaki zayıf seyir, Wall Street endekslerinin zirve seviyeleri test etmesi ve kurumsal talepte yaşanan artış BTC’yi yeni rekorlara taşıyan ana sebepler olarak öne çıkıyor.

Sadece geçen hafta ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalıyla 2,72 milyar dolarlık alım gerçekleşti. Bu, aynı zamanda son haftaların en yüksek para girişi olarak da kayıtlara geçti.

ETHEREUM 5 AYIN ZİRVESİNDE

Bu arada piyasanın ikinci büyük kriptosu olan Ethereum da geçen hafta %15,66 primle 2.973 dolardan kapanış yapmıştı. Ethereum’da yeni hafta da bu seviyelere yakın yerlerden başladı. ETH’de geçen hafta para girişi yaklaşık 908 milyon doları buldu ve son dönemin en yüklü alımı gerçekleşti. ETH ise son 5 ayım en yüksek seviyelerine ulaştı.

TRUMP’IN ŞİRKETLERİNDEN İLGİ

Geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın aile şirketlerinin kripto para birimlerine yönelmesi piyasada geniş yankı buldu. Trump Medya ve Teknoloji Grubu (DJT.O), mali otorite SEC'e başvurarak, Bitcoin de dahil olmak üzere birden fazla kripto paraya yatırım yapmak bir borsa yatırım fonu kurmayı planlıyor.

‘KRİPTO’ DOSTU POLİTİKALAR

ABD Başkanı Donald Trump bu yılın başında göreve başladıktan sonra kripto dostu politikaları ile sektöre destek olmuştu. Trump, mart ayında stratejik bir kripto para rezervi oluşturmak için bir kararnamesi imzalamış, ayrıca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna kripto para dostu Paul Atkins’i başkan olarak atamıştı.