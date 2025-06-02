Bitcoin’de bir ilk! Dünya devi futbol kulübü de BTC alıyor

Bitcoin’de son dakika! 2 Haziran 2025 BTC fiyatı 105 bin dolara yakın denge arayışını sürdürürken, 7 haftalık yükseliş serisi geçen hafta sonlandı. BTC’de haftalık değer kaybı %-3 olarak gerçekleşirken, para çıkışı da yaklaşık 145 milyon dolar oldu. Bu arada geçen hafta ABD’de düzenlenen Bitcoin 2025 konferansında önemli gelişmeler yaşandı. Fransız PSG futbol kulübü, Bitcoin aldığını açıkladı. Bu, aynı zamanda sektörde bir ilke de işaret etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Kripto para birimi Bitcoin’de önceki hafta gerçekleşen 112 bin dolar rekorunun ardından, geçen hafta kâr satışlarıyla geride kaldı. BTC, 7 haftalık yükseliş serisini de geçen hafta sonlandırdı ve %-3,08 değer kaybetti. Haftalık kapanış ise 105 bin 705 dolardan gerçekleşti.

Bitcoin mayıs ayının genelinde ise %11,11 yükseliş kaydederek pozitif bir performans sergiledi.

2 HAZİRAN 2025 BTC FİYATI

Küresel borsalarda 2 Haziran 2025 BTC fiyatı, 105 bin dolara yakın seviyeden güne başlıyor. Analistler, kısa vadede 103 bin doları destek olarak gösterirken; önceki zirve 109 bin 400 dolar da, ilk direnç olarak izleniyor. 5 günlük ortalamaya işaret eden 105 bin 100 doların önemine de işaret ediliyor.

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PARA ÇIKIŞI YAŞANDI

Bitcoin’i rekora sürükleyen süreçte haftalık 2-3 milyar dolar bandında gerçekleşen para girişi de geçen hafta fren yaptı. ABD’li borsa yatırım fonları (ETF) kanalında geçen hafta, -144,8 milyon dolarlık para çıkışı kaydedildi. Bu, aynı zamanda 5 haftalık girişin ardından ilk defa para çıkışına da işaret etti.

BTC'DE BEKLENTİLER

Geçen hafta “ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerinin tıkandığı” yönündeki haberler risk iştahını düşürmüştü. ABD Başkanı Trump tarafından çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının %25'ten %50'ye çıkarılacağının açıklanması da BTC’de kâr satışlarını tetiklemişti. Müzakerelerin seyrinin yanı sıra bu hafta ABD’den gelecek mayıs ayı istihdam rakamları da piyasaların odak noktasında olacak.

BİTCOİN 2025 KONFERANSI

ABD’de düzenlenen Bitcoin 2025 Konferansından da önemli sonuçlar çıktı. Senatör Cynthia Lummis, ABD’de ‘Stratejik Bitcoin Rezervi’ yasasını yeniden sundu. Bu öneri Bitcoin’i, rezervlere resmî olarak entegre etmeyi hedefliyor. Las Vegas’ta geçen hafta tamamlanan konferansta; İngiltere ve Pakistan temsilcilerinin BTC’ye sıcak bakmaları, New York Belediyesinin BTC destekli tahvil önerisi dikkat çekti.

PSG'DEN BİTCOİN YATIRIMI

Konferansta BlackRock, MicroStrategy, Marathon gibi yatırımcıların BTC’ye daha fazla ilgi göstermesi dikkat çekerken, kurumsal talep konusunda önemli bir gelişme de yaşandı. Fransız Paris Saint-Germain kulübü, Bitcoin tuttuğunu açıklayan ilk büyük futbol kulübü oldu. PSG Direktörü Par Helgosson, rezervleri çeşitlendirme ve kripto hayranlarıyla etkileşim için bu yolu seçtiklerini açıkladı.