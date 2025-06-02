Dolar ve Euro haftaya nasıl başlıyor? Dikkatler mayıs enflasyonunda

Piyasalarda son dakika! 2 Haziran 2025 dolar fiyatı 36,25 TL’den haftaya yatay başlangıç yaparken; euroda ilk fiyatlar sınırlı primle 44,63 TL’den geçiyor. Haftanın en önemli verisi olarak öne çıkan mayıs ayı enflasyonu 3 Haziran Salı günü açıklanacak. AA Finans’ın anketinde TÜFE’nin mayısta %2,1 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Piyasalarda Kurban Bayramı tatili sebebiyle kısa sürecek hafta başladı. 5 Haziran Perşembe günü yarım gün ve 6 Haziran Cuma günü de tam gün tatil uygulanacak. Böylece piyasalarda bu hafta 3,5 gün işlemler yapılabilecek.

Bu haftanın ajandasında mayıs ayı enflasyon rakamları en kritik veri olarak öne çıkıyor. TCMB’nin faiz politikası ve memur/emekli maaş zamları için kritik olan mayıs enflasyon verisi 3 Haziran Salı günü belli olacak.

MAYISTA ENFLASYON BEKLENTİLERİ

AA Finans tarafından gerçekleştirilen ankete göre mayısta aylık bazda %2,10 TÜFE beklenirken, ForInvest Haber’in anketinde ortalama tahmin %2,20 olarak kendini gösterdi. Yıllık TÜFE beklentileri ise her iki ankette sırasıyla %31,17 ve %31,50 oldu.

Nisan ayında TÜFE, aylık %3,00 ve yıllık %37,86 olarak gerçekleşmişti. Beklentiler dahilinde gelebilecek bir TÜFE halinde enflasyonda da gerileme yaşanacak.

İSTANBUL ENFLASYONU GERİLEDİ

Bu arada İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklanan verilere göre mega kentte enflasyon mayısta %2,83 oldu. Nisanda %3,21 olarak gerçekleşen veri dikkate alındığında, geçen ay İstanbul enflasyonunda yavaşlama yaşandığı görülüyor. İstanbul’da perakende fiyatlarda yıllık artış ise %46,57 oldu.

İSO İMALAT PMI BEKLENİYOR

Bu haftanın önemli verilerinden biri olan İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI Endeksi mayıs sonuçları da bugün açıklanacak. Nisan ayında 47,3 seviyesinde gerçekleşen İmalat PMI verisi, Mart 2024’ten bu yana eşik değerin (50) altında kalarak, sanayideki aktivitede yavaşlamaya işaret etmişti.

Büyümenin öncü göstergelerinden olan bu veri dikkatle izlenirken, geçen hafta açıklanan İSO 500 raporunda finansman maliyetlerindeki artış, hasılatlarda ve kârlılıkta düşüş dikkat çekmişti.

2 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATI

Piyasalarda haftanın ilk rakamlarına bakıldığında ise bankalar arası piyasada işlem gören 2 Haziran 2025 dolar fiyatı 39,25 TL’den yatay bir görünümle güne başlıyor. Euroda ise ilk fiyatlar %0,20 primle 44,65 TL’ye yakın seviyelerden gerçekleşiyor.