Haziranda dikkatler TÜFE ve TCMB'de! Borsa düşerken, mayısta en çok bu hisseler yükseldi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen ay %0,65 geriledi. Mayısta IEYHO, KTLEV, MAGEN, PASEU, EKGYO ve ENERY hisseleri, %20’nin üzerinde primle BİST 100 kapsamında en fazla yükselen hisseler olarak öne çıktı. Sıkı para politikası ve zayıf gelen bilançolar endeks üzerinde baskıyı artırırken, gelecek ay dikkatler mayıs TÜFE ve TCMB faiz kararında olacak.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi mayıs ayında da satış baskısı altında kalarak zayıf bir görünüm sergiledi. Nisan ayını 9.078 puandan tamamlayan BİST 100, mayısta da 9.019 seviyesinden kapanış yaptı ve aylık bazda %0,65 değer kaybetti.

Bu arada endeks geçen ay en yüksek 9.771 noktasını da test etti. Böylece son kapanış itibarıyla, ay içi zirveden gerçekleşen düşüş %-7,7 olarak gerçekleşti.

BİST 100, ayın son işlem gününde hem teknik hem de psikolojik anlamda önemli bir seviye olan 9.000 barajının altına da sarktı ve en düşük 8.985’i gördü. Rakamlar, endeksin aylık düşük seviyeye yakın yerlerden kapanış yaptığını ortaya koydu.

MAYISTA EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 endeksi kapsamında yer alan şirketlere bakıldığında, mayıs ayında en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle sıralanıyor:

1- Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): 13,32 TL (%28,20)

2- Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV): 97,95 TL (%28,12)

3- Margün Enerji (MAGEN): 33,94 TL (%27,59)

4- Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU): 78,05 TL (%25,38)

5- Emlak Konut GY0 (EKGYO): 13,98 TL (%21,35)

6- Enerya Enerji (ENERY): 4,88 TL (%20,49)

7- Efor Çay (EFORC): 102,80 TL (%17,82)

8- Ahlatçı Doğalgaz Dağıtım (AHGAZ): 24,26 TL (%13,79)

9- Yapı Kredi Bankası (YKBNK): 25,46 TL (%11,86)

10- RAL Yatırım Holding (RALYH): 131,20 TL (%11,38)

MAYISTA EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamında geçen ay en çok düşen ilk 10 hisse ise şunlar oldu:

1- Çelebi Yer Hizmetleri (CLEBI): 1,793,00 TL (%-28,71)

2- OBA Makarnacılık (OBAMS): 49,44 TL (%-27,08)

3- SASA Polyester (SASA): 3,28 TL (%-22,46)

4- Batısöke Söke Çimento (BSOKE): 16,35 TL (%-21,17)

5- Tekfen Holding (TKFEN): 111,00 TL (%-18,98)

6- Vestel Elektronik (VESTL): 33,12 TL (%-17,98)

7- Borusan Yatırım ve Pazarlama (BRYAT): 1,836,00 TL (%-13,40)

8- Gübre Fabrikaları (GUBRF): 238,10 TL (%-13,26)

9- Şekerbank (SKBNK): 4,51 TL (%-12,93)

10- Konya Çimento (KONYA): 5,300,00 TL (%-12,07)

DİKKATLER ÖNCE ENFLASYONDA

Sıkı para politikası ve zayıf gelen bilançolar endeks üzerinde baskıyı artırırken; altın, TL mevduat ve para piyasası fonları gibi alternatif getirilerin daha cazip olması da hisse senetlerini geri planda bıraktı.

Borsanın toparlanması için faizlerde indirim sürecinin tekrar başlaması gerektiğine dikkat çekilirken, bu anlamda gelecek hafta açıklanacak mayıs enflasyon verisi takip edilecek. AA Finans’ın anketine göre mayısta %2,1 enflasyon beklenirken; tahminlere paralel ya da bunun altında gerçekleşebilecek aylık TÜFE halinde, faiz indirimi için de kapı aralanmış olacak.

MERKEZ BANKASI NE YAPACAK?

Gelecek ayın bir önemli gündem maddesi ise 19 Haziran’da gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Bu PPK’dan gelecek faiz kararı ve açıklamaların da piyasanın yön bulmasında önemli etki gücüne sahip olduğu belirtiliyor.

TCMB’nin politika faizi %46 seviyesinde bulunuyor. Ancak son haftalarda TL’yi de desteklemek için piyasa fonlaması, üst banda yakın seviyelerden, %48-%49 bandından gerçekleşiyor. Gecelik TL faizi de geçen haftayı %49 seviyesinden tamamladı.