Borsa 9 binin altını gördü! BİST 100 neden düşüyor?

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi bugün, 24 Mart sonrası ilk defa 9000’in altını test etti. Kapanış ise haftalık bazda %-3,60 kayıpla 9.019'dan gerçekleşti. Dolar haftalık bazda %0,80 primle 39,23 TL’ye ve Euro %0,75 primle 44,60 TL’ye yöneldi. Gram altın %1,35 düşüşle 4.140 TL’ye geriledi. Para piyasası fonları da yatırımcısına bu hafta %0,98 kazandırdı. Borsa neden düşüyor? Piyasalarda neler yaşanıyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli bir hafta geride kaldı. Günün dikkat çeken verilerine bakıldığında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın ilk çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklandı.

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 2 ve çeyreklik bazda yüzde 1 büyüme performansı gösterdi. Rakamlar, beklentilerinin bir miktar altında kaldı. En yüksek artış yüzde 2 ile iç tüketimden geldi. Tarım ve sanayide daralma, hizmetler kaleminde ise büyüme kaydedildi.

İŞSİZLİK NİSANDA YÜKSELDİ

Nisan ayı işsizlik verileri de bugün belli oldu. Buna göre söz konusu ayda işsizlik, mart ayına göre 0,6 puan arttı ve yüzde 8,6 oldu. Atıl işgücü oranı ise 3,4 puan artışla yüzde 32,2'ye yöneldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada; faize dayalı ekonomik düzenin değişmesi için mücadele edeceklerini belirterek, “Bunu yaparken alternatiflerini de üretecek, toplumda yaygınlaşması için çaba göstereceğiz” mesajını verdi.

FED'İN İZLEDİĞİ VERİ AÇIKLANDI

Küresel piyasalarda ise ABD'de Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Endeksi nisan verisi bugün açıklandı. FED'in de enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği veri aylık bazda %0,1 ve yıllık %2,5 ile beklentilere paralel geldi.

Son olarak Dallas FED Başkanı Lorie Logan ve San Francisco FED Başkanı Mary Daly, enflasyon hedefinin gerçekleşmesi için faiz oranlarının bir süre daha sabit tutulması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

ABD-ÇİN MÜZAKERELERİNDE ÇATLAK

Bu arada ABD ve Çin arasındaki tarife müzakereleri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump, Çin'in, iki ülke arasındaki anlaşmayı tamamen ihlal ettiğini ileri sürdü ancak konuyla ilgili bir detay vermedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin tıkandığını ve iki başkanın devreye girerek mesafe alınabileceğini söyledi.

BORSA 9 BİNİN ALTINI GÖRDÜ

Piyasalarda bu gelişmeler yaşanırken, Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi bugün, 24 Mart sonrası işlemlerde ilk defa 9000 seviyesinin altını test etti. En düşük 8994'ü gören endeks, kapanışı ise %1,65 düşüşle 9.019'dan gerçekleştirdi. Endekste haftalık kayıp %3,60’ı buldu.

Yüksek faiz ortamı, zayıf bilançolar, enflasyonun direnç göstermesi, mayıs ortasında 290'a kadar gerileyen CDS risk priminin 318'e yükselmesi ve alternatif yatırım araçlarındaki yüksek getiriler, borsanın kan kaybetmesine sebep oldu.

YATIRIM ARAÇLARININ PERFORMANSI

Bu hafta yatırım araçlarının performansı TSİ 18:10 itibarıyla bakıldığında ise şöyle gerçekleşti: