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Borsa İstanbul'da altın düşüşte! Gerileme sürüyor, işte güncel fiyatlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Borsa İstanbul&#039;da altın düşüşte! Gerileme sürüyor, işte güncel fiyatlar
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 düşüşle 4 milyon 155 bin liraya geriledi, işlem hacmi ise 3,2 milyar lirayı aştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 155 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 138 bin lira, en yüksek 4 milyon 200 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 155 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 166 bin liradan tamamlamıştı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 3,2 MİLYAR

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 224 milyon 914 bin 124,41 lira, işlem miktarı ise 777,09 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 243 milyon 953 bin 409,59 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Kule Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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