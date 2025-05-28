Zirve yine THY’nin! 2,27 milyar dolarla yılın en değerli markası

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2025 yılı "TURKEY100- Türkiye'nin En Değerli Markaları" araştırmasında, 2018-2024 yıllarında olduğu gibi bu sene de listenin ilk sırasında yer aldı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirketin 2025 yılındaki değeri, geçen seneye kıyasla yüzde 14 oranında artış göstererek, 2,27 milyar dolara yükseldi. Üst üste 8. kez bu unvana layık görülen küresel marka, zirvedeki yerini korudu.

İlgili Haber Mayıs ayında aniden bastırdı, cadde ve sokaklar beyaza büründü

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, aynı başarıyı 8. kez elde etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bayrak taşıyıcısı olduğumuz Türkiye'mizin en değerli markası olarak üst üste 8. kez seçildiğimiz için gururluyuz. Bu paye, bizlere göklerde bayrağımızı taşımanın ötesinde görev ve sorumluluklarımız olduğunu hatırlatırken, tüm Türk Hava Yolları ailesini daha büyük başarılar için motive ediyor. Türkiye'mize, ekonomimize, istihdamımıza ve paydaşı olduğumuz tüm sektörlere katkımızı artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber Nükleer elektrik üretimi başlıyor: 110 milyon varil petrol tasarrufu sağlayacak

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketi olan Brand Finance, 1996 yılından beri pazarlama ile finans arasında köprü kurma amacını taşıyor. 25 yılı aşkın bir süredir markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 5 bin markasını değerlendiriyor ve markaları ülke ve sektör bazında sıralayarak kamuoyu ile bu bilgileri paylaşıyor.