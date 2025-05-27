Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Nükleer elektrik üretimi başlıyor: 110 milyon varil petrol tasarrufu sağlayacak

Nükleer elektrik üretimi başlıyor: 110 milyon varil petrol tasarrufu sağlayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nükleer elektrik üretimi başlıyor: 110 milyon varil petrol tasarrufu sağlayacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran, 20 bin megavatlık yeni nükleer elektrik üretim projesini başlatarak enerji alanında önemli bir adım attı. Bu hamleyle 110 milyon varil petrol tasarrufu hedefleniyor.

İran, enerji alanında dikkat çeken bir hamle yaparak 20 bin megavatlık nükleer elektrik üretim projesini başlattı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, projenin fiilen hayata geçirildiğini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Atom Enerjisi Kurumu Verimlilik Komitesi toplantısında konuşan İslami, “Bu büyük proje fiilen başlatıldı. Uygulayıcı şirketler proje bazlı kuruldu ve devlet destekleriyle işi ilerletecekler” ifadelerini kullandı.

İNŞAAT MALİYETİ 1 MİLYAR AVRO

İslami, ülkenin ilk nükleer santrali olan Buşehr’in son 10 yılda 72 milyar kilovat saat elektrik ürettiğini ve bunun 110 milyon varil petrol tasarrufuna eşdeğer olduğunu belirtti. Santralin inşaat maliyetinin ise yaklaşık 1 milyar avro olduğunu söyledi.

Yeni projeye dair teknik detaylar paylaşılmazken, İslami’nin açıklamaları İran’ın nükleer enerji yatırımlarında yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor. Proje tamamlandığında, ülkenin enerji üretiminde önemli bir dönüşüm sağlaması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cezaevi müdürü cinayetinden yargılanmıştı! Kardeş, kardeşi berberde vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trump'tan dev kripto atağı! 2,5 milyar dolarlık Bitcoin hazinesi geliyor - Ekonomi2,5 milyar dolarlık Bitcoin hazinesi geliyorKayyım atanan Papara'da parası olanlar ne yapacak? Merkez Bankası'ndan açıklama geldi - EkonomiKayyım atanan Papara'da parası olanlar ne yapacak?BİST 100 endeksi bugün de geriledi! Borsa neden düşüyor? Dikkat çeken ‘swap’ detayı - EkonomiBorsa neden düşüyor? Dikkat çeken ‘swap’ detayıKritik seviyenin altını test etti! Altın fiyatlarında 2 haftanın en sert düşüşü - EkonomiAltın fiyatlarında 2 haftanın en sert düşüşüEnerji bağımsızlığında bir adım daha! Karadeniz'de doğal gaz üretimi iki katına çıkacak - EkonomiKaradeniz'de doğal gaz üretimi iki katına çıkacak4 çeşit yemek 75 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açtı - EkonomiBir belediye daha Kent Lokantası açtı
Sonraki Haber Yükleniyor...