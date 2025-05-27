Nükleer elektrik üretimi başlıyor: 110 milyon varil petrol tasarrufu sağlayacak

İran, 20 bin megavatlık yeni nükleer elektrik üretim projesini başlatarak enerji alanında önemli bir adım attı. Bu hamleyle 110 milyon varil petrol tasarrufu hedefleniyor.

İran, enerji alanında dikkat çeken bir hamle yaparak 20 bin megavatlık nükleer elektrik üretim projesini başlattı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, projenin fiilen hayata geçirildiğini açıkladı.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Atom Enerjisi Kurumu Verimlilik Komitesi toplantısında konuşan İslami, “Bu büyük proje fiilen başlatıldı. Uygulayıcı şirketler proje bazlı kuruldu ve devlet destekleriyle işi ilerletecekler” ifadelerini kullandı.

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İNŞAAT MALİYETİ 1 MİLYAR AVRO

İslami, ülkenin ilk nükleer santrali olan Buşehr’in son 10 yılda 72 milyar kilovat saat elektrik ürettiğini ve bunun 110 milyon varil petrol tasarrufuna eşdeğer olduğunu belirtti. Santralin inşaat maliyetinin ise yaklaşık 1 milyar avro olduğunu söyledi.

Yeni projeye dair teknik detaylar paylaşılmazken, İslami’nin açıklamaları İran’ın nükleer enerji yatırımlarında yeni bir döneme girildiğine işaret ediyor. Proje tamamlandığında, ülkenin enerji üretiminde önemli bir dönüşüm sağlaması bekleniyor.