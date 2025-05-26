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Haberler > Ekonomi > Yeni petrol sahası keşfedildi: Günlük üretim 600 bin varile ulaşıyor

Yeni petrol sahası keşfedildi: Günlük üretim 600 bin varile ulaşıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yeni petrol sahası keşfedildi: Günlük üretim 600 bin varile ulaşıyor
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Enerji alanında dünyada heyecan uyandıran bir gelişme yaşandı. İki ülke, ortak kullandıkları tarafsız bölgede yeni bir petrol sahası keşfedildiğini duyurdu. Bölgede günlük 500 ila 600 bin varil arasında petrol üretiliyor.

Suudi Arabistan ve Kuveyt, iki ülke sınırındaki ortak işlettikleri tarafsız bölgede yeni bir petrol sahası keşfedildiğini bildirdi.

İki ülkenin hükümetleri tarafından yapılan ortak açıklamada, El-Vafra tarafsız bölgesinde yürütülen çalışmalar sonucunda yeni bir petrol sahası keşfedildiği ifade edildi.

Yeni petrol sahası keşfedildi: Günlük üretim 600 bin varile ulaşıyor - 1. Resim

BU ALANDA İLK ÖNEMLİ BULUŞ

Keşif, mevcut "Vara Burkan-1" petrol sahasının 5 kilometre kuzeyinde yer alıyor. Bu sahadan günlük yaklaşık 500 varil petrol çıkarılıyor.

2020'nin ortalarından itibaren tarafsız bölge ve komşu su altı sahasında petrol üretim faaliyetleri yeniden başlamıştı. Yeni keşif, bu alanda yapılan ilk önemli buluş olma özelliği taşıyor.

Yeni petrol sahası keşfedildi: Günlük üretim 600 bin varile ulaşıyor - 2. Resim

ÜRETİM 500-600 BİN VARİL

Ortak açıklamada, keşfin Suudi Arabistan ve Kuveyt’in enerji tedariki konusundaki güvenilirliğini ve keşif ile üretim alanındaki kabiliyetlerini olumlu yönde etkileyeceği vurgulandı.

Tarafsız bölge, günlük 500 ila 600 bin varil arasında petrol üretimi yapan ve iki ülke arasında eşit paylaşılan Hafci ve Vafra sahalarını da kapsıyor.

Yeni petrol sahası keşfedildi: Günlük üretim 600 bin varile ulaşıyor - 3. Resim

ANLAŞMA 2019'DA YAPILDI

İki ülke, beş yıl süren bir anlaşmazlığın ardından Aralık 2019'da tarafsız bölgedeki petrol üretimine yeniden başlama kararı almıştı.

Çevresel nedenlerle 2014’te Hafci sahası, operasyonel zorluklar sebebiyle de 2015’te Vafra sahası kapatılmıştı. Yeni keşfin bölgedeki üretimi artırması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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