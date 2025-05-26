OPEC ülkesinde üretim durdu! En büyük petrol rafinerisinde alevler yükseldi, patlama oldu

OPEC üyesi Ekvador'un en büyük petrol rafinerisinde yangın çıktı. Yangın sırasında patlama meydana geldi.

Petrol fiyatlarında düşüş sürerken, rafinerilerde dikkat çeken olaylar yaşanmaya devam ediyor. ABD’li enerji şirketine ait platformda çıkan yangının ardından bu kez OPEC ülkesi Ekvador’daki petrol rafinerisinde yangın çıktı.

EN BÜYÜK PETROL RAFİNERİSİNDE YANGIN

Enerji Bakanı Ines Manzano, Kolombiya sınırındaki Esmeraldas eyaletinde bulunan ve ülkenin en büyük petrol rafinerisi olan Esmeraldas rafinerindeki bir yakıt tankında yangın çıktığını bildirerek, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

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YAKIT TANKI PATLADI, ÜRETİM DURDU

Yangın sırasında yakıt tankında patlama meydana geldi.

Yangın nedeniyle tedbir amaçlı rafinerideki faaliyetleri durduran devlete ait olan petrol şirketi Petroecuador, rafinerideki tüm personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve herhangi bir yaralanma rapor edilmediği belirtti.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.