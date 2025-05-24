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Ruhsat süresi uzatıldı! TPAO 2 ilde 2 yıl daha petrol arayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ruhsat süresi uzatıldı! TPAO 2 ilde 2 yıl daha petrol arayacak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl daha uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan 27 bin 611 hektarlık kara sahasındaki petrol arama ruhsatının uzatılmış süresinin sona ereceği 26 Mayıs'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi.

Ruhsat süresi uzatıldı! TPAO 2 ilde 2 yıl daha petrol arayacak - 1. Resim

ADANA'DAKİ RUHSAT SÜRELERİ SONA ERDİ

Öte yandan, TPAO'nun Adana'da bulunan "AR/TPO/O34-b" pafta numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 18 Nisan'da, "AR/TPO/O34-c" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi ise 11 Mayıs'ta sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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