Ruhsat süresi uzatıldı! TPAO 2 ilde 2 yıl daha petrol arayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı 24 Mayıs 2025 10:01 - Güncelleme: 24 Mayıs 2025 10:07 - Güncelleme:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan kara sahasındaki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl daha uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlgili Haber Vergi rekortmeni olmuştu! 67 yıllık dev şirket konkordato ilan etti Buna göre, TPAO'nun, İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan 27 bin 611 hektarlık kara sahasındaki petrol arama ruhsatının uzatılmış süresinin sona ereceği 26 Mayıs'tan itibaren 2 yıl daha uzatılmasına karar verildi. ADANA'DAKİ RUHSAT SÜRELERİ SONA ERDİ Öte yandan, TPAO'nun Adana'da bulunan "AR/TPO/O34-b" pafta numaralı petrol arama ruhsatının müddeti 18 Nisan'da, "AR/TPO/O34-c" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresi ise 11 Mayıs'ta sona erdi. İlgili Haber Merkez Bankası faiz indirimine ne zaman başlayacak? ABD'li 2 bankadan 2 farklı tahmin

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin