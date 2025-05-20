Petrol platformu alev aldı! 4'ü ağır çok sayıda yaralı var

ABD’li enerji şirketine ait petrol platformunda alevler yükseldi. Çıkan yangında ilk belirlemeler göre 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Angola kıyısında bulunan petrol platformunda yangın çıktı. ABD’li enerji şirketine ait platformda çıkan yangında çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

ABD'Lİ ŞİRKETE AİT PETROL PLATFORMUNDA YANGIN ÇIKTI

ABD’li enerji şirketi Chevron'a ait Benguela Belize Lobito Tomboco adlı deniz üzerindeki petrol platformundaki yangında 4’ü ağır olmak üzere toplam 17 kişi yaralandı.

PERSONELİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cabinda Sahili’nden yaklaşık 97 kilometre açıkta bulunan çok katlı petrol platformunun bodrum katında başlayan yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Platformda görevli tüm personele ulaşıldığı açıklandı.

PLATFORMDA ÜRETİM SÜRECEK Mİ?

Chevron, yangının petrol platformunun planlı bir kapatma sırasında yıllık bakımdan geçtiği bir zamanda meydana geldiğini belirterek, 1 Mayıs’tan bu yana platformda sondaj yapılmadığını ifade etti.