Piyasalarda günün özeti: BİST 100 yükseldi, altın ve petrol geriledi!

Piyasalarda son dakika! TCMB’nin enflasyon tahminlerini sabit tutması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “KGF hazırlığına” yönelik açıklamaların ardından, Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugün %0,81 prim yaptı ve 9475’ten kapandı. Ons altın kâr satışları ile 3285 dolara düşerken, petrol fiyatları arz artışı endişeleri ile %1,5 geriledi ve 64 doların altına çekildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hareketli fiyatlamaların yaşandığı bir gün geride kaldı. İçeride en önemli gündem maddesi olarak takip edilen yılın ikinci enflasyon raporu TCMB tarafından açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 ve tahmin aralığını da %19-%29 seviyesinde koruduklarını söyledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamada; reel sektörün desteklenmesine yönelik olarak “Kredi Garanti Fonunun devreye alınması için hazırlık yapıldığını” bildirdi.

İç piyasada bu haber akışları pozitif karşılandı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde 9353 seviyesine kadar geriledikten sonra tepki alımları ile yönünü yukarı çevirdi. BİST 100 %0,81 primle, 9475 puandan günü tamamladı. Sınai endekste yatay görünüm öne çıkarken, Bankacılık endeksinde yükseliş %1,5’i aştı.

ALTIN FİYATLARINDA KÂR SATIŞLARI

Bu hafta yükseliş trendinde hareket ederek bugünkü işlemlerde 3345 doları gören ons altın, öğleden sonra gelen kâr satışları ile birlikte 3290 dolara kadar geriledi. Dolar endeksinde toparlanma çabaları, hızlı yükselen altında “kâr alma” reaksiyonunu tetikledi. Bu arada

Moody's, geçen hafta 36 trilyon dolarlık borç yüküne atıfta bulunarak ABD'nin kredi notunu bir kademe düşürmüştü. Piyasa oyuncuları ayrıca Başkan Trump'ın önerdiği vergi indirimi tasarısının “daha da büyük açıklara sebep olabileceği” endişeleri ile güvenli liman altında alıma geçmişti. ABD tahvillerinden de çıkış yaşanmış ve faizler yükselişe geçmişti. Analistler, bu endişelerin uzun vadede devam ettiğini belirterek, ons altında 3250 dolar desteğinin önemini vurguluyor.

Bugün en yüksek 4175 TL’yi gören gram altın fiyatı da akşam saatlerinde 4115 TL’ye geriledi.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Bugün petrol fiyatlarında da dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. OPEC+ Grubunun, mayıs ve haziranın ardından temmuz için de günlük 411 bin varillik üretim artışını değerlendirmesi, zaten talebin kırılgan olduğu piyasada %1,5’in de üzerinde gerilemeye sebep oldu. Brent petrolün varil fiyatı 63,95 dolara geriledi ve son 1 haftanın dibini gördü.

ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre haftalık ham petrol stoklarında da düşüş beklentisine karşılık 1,3 milyon varillik artış, petroldeki düşüşü destekledi. Öte yandan bu hafta sonu ABD ile İran arasında beşinci tur nükleer görüşmeler de piyasada olumlu beklentileri belemeye devam ediyor.

BİTCOİN REKOR TAZELEDİ

Kripto para piyasasında ise Bitcoin, ABD senatosunun “Genius Yasası” olarak bilinen ve stabil koinlere yasal zemin hazırlayan düzenleme tasarısının onaylamasının ardından, 111 bin 890 dolar ile rekor tazeledi. Akşam saatlerinde ise BTC’de 111 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor.