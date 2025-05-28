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Mayıs ayında aniden bastırdı, cadde ve sokaklar beyaza büründü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Mayıs ayında aniden bastırdı, cadde ve sokaklar beyaza büründü
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ardahan’da aniden bastıran dolu ve sağanak, kenti kısa sürede beyaza bürüdü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ardahan'da akşam saatlerine doğru başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı.

Kısa süreli yağışın ardından etraf beyaza büründü, park halindeki araçların üzeri dolu taneleriyle kaplandı.

Mayıs ayında aniden bastırdı, cadde ve sokaklar beyaza büründü - 1. Resim

"KIŞI ARATMADI ÇOK SERT YAĞDI"

Şiddetli dolu ve sağanak cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Vatandaşlardan Salih Zeki Kaya, yağışın aniden başladığını belirterek, "Kışı aratmadı çok sert yağdı. Allah afetten korusun. Biraz daha uzun sürseydi araçlara zarar verirdi" dedi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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