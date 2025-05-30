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SPK'dan piyasa istikrarı için yeni karar! Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı 4 Temmuz'a kadar uzatıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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SPK&#039;dan piyasa istikrarı için yeni karar! Borsa İstanbul&#039;da açığa satış yasağı 4 Temmuz&#039;a kadar uzatıldı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sermaye Piyasası Kurulu, piyasa oynaklığını kontrol altına almak ve yatırımcı güvenini sağlamak amacıyla bazı düzenlemelerin geçerlilik süresini uzatma kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son dönemde artan piyasa oynaklığını kontrol altına almak ve yatırımcı güvenini sağlamak amacıyla bazı düzenlemelerin geçerlilik süresini uzatma kararı aldı.

SPK'dan piyasa istikrarı için yeni karar! Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı 4 Temmuz'a kadar uzatıldı - 1. Resim

YENİ SON TARİH AÇIKLANDI

Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, özellikle açığa satış işlemlerine getirilen kısıtlama, şirketlerin pay geri alım süreçlerini hızlandıran kolaylıklar ve kredili sermaye piyasası işlemlerindeki özkaynak oranı esnekliği gibi tedbirlerin 4 Temmuz 2025 tarihine kadar yürürlükte kalacağı belirtildi.

Uzatılan önlemlerin, yatırımcıların ve şirketlerin belirsizlik ortamında daha güvenli hareket etmesine imkan tanıması hedefleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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