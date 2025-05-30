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Bitcoin yükselişe hazır mı? Balinalar harekete geçti, 2 günde 2 milyar dolarlık alım

Kaynak: Dış Haberler
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Ekonomi Haberleri  / Dış Haberler

Bitcoin balinaları son 2 günde 20 bin BTC satın alarak 2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Bu büyük alımlar ve borsalardan BTC çekilmesi, fiyatlarda yakın zamanda yükseliş beklentisini güçlendirdi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu alımların arkasında MicroStrategy'den Michael Saylor'ın olabileceğini iddia etti.

Bitcoin'in büyük yatırımcıları (balinalar), kısa sürede 2 milyar dolar değerinde BTC satın alarak piyasaya güçlü bir geri dönüş yaptı. Bu hareket, Bitcoin fiyatlarının yakında yükselişe geçebileceğine dair işaretler olarak yorumlanıyor.

Bitcoin yükselişe hazır! Balinalar harekete geçti, 2 günde 2 milyar dolarlık alım - 1. Resim

BALİNALAR 2 GÜNDE 20.000 BTC TOPLADI

Ünlü analist Ali Martinez'in paylaştığı verilere göre, büyük yatırımcılar son iki günde 20.000'den fazla BTC satın aldı. Bu yatırımcı grubunun toplam Bitcoin varlıkları 4,7 milyon BTC'yi aşarak, dolaşımdaki arzın yaklaşık %23,7'sine ulaştı.

Kripto piyasası hakkında analizlerin yayıblandığı CyptoPatato'dan edinilen bilgilere göre, balinaların bu şekilde toplu alım yapması, genellikle fiyatların yükseleceğinin öncü göstergesi kabul ediliyor. Büyük yatırımcıların güven artışı, küçük yatırımcıları da harekete geçirebilir.

MİCHAEL SAYLOR ETKİSİ

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu alımların arkasında MicroStrategy'den Michael Saylor'ın olabileceğini iddia etti. Saylor'ın şirketi dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda, kendisi ise kişisel olarak 17 bin BTC'ye sahip.

Bitcoin yükselişe hazır! Balinalar harekete geçti, 2 günde 2 milyar dolarlık alım - 2. Resim

BİTCOİN KAÇ TL/DOLAR?

Tradingview'ın paylaştığı anlık grafiğe göre, BTC'nin fiyatı şu an (30.05.2025, akşam 19.40) itibarıyla 104 bin 367 dolar (4 milyon 087 bin 447 TL).

Kaynak: Dış Haberler

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