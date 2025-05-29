Bitcoin’de nefesler tutuldu! ABD'de kritik tasarı senatoya geliyor

ABD hükümetine 5 yıl içinde 1 milyon adet BTC alma izni veren “Bitcoin ACT” yasasının gelecek hafta Senatoya gelmesi bekleniyor. Uzmanlar yasanın geçmesinin “zor ama imkânsız olmadığını” belirterek “Geçerse, Bitcoin için fiyat tahmini yapmak imkânsız hale gelebilir! Çünkü ABD’nin yılda 200 bin Bitcoin almasının getireceği etki ile şirketler ve diğer ülkeler de alıma geçebilir” diye konuşuyor. 29 Mayıs 2025 BTC fiyatı 108 bin dolara yakın seyrediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin için tarihî bir yasa tasarısı daha ABD Senatosu’na geliyor. ABD hükümetine “stratejik rezerv” için 5 yıl içinde 1 milyon adet BTC alma imkânı veren “Bitcoin ACT” yasasının gelecek hafta Senatoya gelmesi bekleniyor.

Wyoming Senatörü Cynthia Lummis, Nevada'daki Bitcoin 2025 konferansında yaptığı konuşmada, yasayı Amerikan halkının ve dünyanın dikkatine sunacağını belirtti. ABD Başkanı Trump’ın da yasaya destek verdiği belirtiliyor.

UZUN VADELİ ALIM YAPILACAK

Montclair State Üniversitesi Öğretim Görevlisi Burak Tamaç, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bitcoin ACT haftaya Senato'ya geliyor. Amaç basit; 5 sene içinde 1 milyon Bitcoin satın almak. Elbette trade etmek için değil uzun vadeli tutmak için... Bunun için de süre verilmiş, en az 20 sene tutmak” diye konuştu.

“ZOR AMA İMKÂNSIZ DEĞİL”

Söz konusu tasarının kabul edilme ihtimalini “zor ama imkânsız değil” şeklinde yorumlayan Tamaç, “Önce Senato’da ilgili komisyonda tartışılacak. Onay alırsa hem Senato’da hem Temsilciler Meclisi’nde oylamaya gidecek. Senato’dan geçmesi mümkün gözüküyor, onay için 100 oydan 51’ yeterli. Cumhuriyetçilerin Senato’da 53 oyu var. Meclis’te de çoğunluk gerekli (218 oy). Cumhuriyetçilerin 220 oyu var. Burada kopacak bir gürültü ile yasanın geçmesi zorlaşabilir. Bu durumda Trump, Kongre’yi meşgul etmemek için geri adım atabilir” değerlendirmesinde bulundu.

“FİYAT TAHMİNİ YAPMAK…”

Demokratların bir kısmının onay vermesi halinde yasanın geçebileceğini de aktaran Tamaç, “Peki geçerse ne olur? O zaman Bitcoin için fiyat tahmini yapmak imkânsız hale gelecek! ABD’nin yılda 200 bin Bitcoin almasının getireceği FOMO (kaçırma) etkisi ile, şirketlerin ve diğer ülkelerin de alıma geçtiği görülebilir” ifadelerini kullandı.

29 MAYIS 2025 BTC FİYATI

Bu arada küresel piyasalarda işlem gören 29 Mayıs 2025 BTC fiyatı 108 bin dolara yakın seyrini sürdürüyor. 22 Mayıs’ta test edilen 112 bin dolar zirvesinin ardından, BTC’nin, 106 bin 800 dolar desteği üzerinde tutunmaya çalıştığı gözlemleniyor. BTC’de 109 bin 400-112 bin dolar bandı direnç olarak takip ediliyor.