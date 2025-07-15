Bitcoin’de yükseliş devam edecek mi? BTC 2025 hedef fiyat…

Kripto para birimi Bitcoin haftanın ilk işlem gününde 123 bin 235 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Bugünkü işlemlerde ise kâr satışlarının etkisiyle 117 bin dolara yakın denge arayışını sürdüren BTC’nin; kurumsal yatırımcı ilgisinden ve ABD’de başlayan “Kripto Haftası” etkinliğinin getirdiği heyecandan destek bulduğu belirtiliyor. Bu arada BTC’ye yönelik hedef fiyatlar da yeniden gündeme geldi. Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin’de son günlerde dikkat çeken fiyatlamalar yaşanıyor. 8 Mayıs-10 Temmuz tarihleri arasında 98 bin-112 bin dolar bandında dalgalanan Bitcoin, son 5 günlük periyotta bu bandı yukarı yönlü kırarak yeni zirvelere yelken açtı.

Haftanın ilk işlem gününde de 123 bin 235 dolarla tüm zamanların en yüksek noktasını gören Bitcoin, rekor seviyelerden gelen kâr satışlarının ardından bugünkü işlemlerde 117 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

‘KRİPTO HAFTASI’ HEYECANI

Kurumsal yatırımcı ilgisinin artacağı yönündeki beklentiler ve ABD’nin başkenti Washington’da bu hafta başlayan “Kripto Haftası” etkinliğinin getirdiği heyecan ile BTC’de yükseliş ivme kazandı. ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu tarafından ilan edilen "Kripto Haftası" kapsamında, sektöre yönelik yeni teşvik edici düzenlemeler bekleniyor.

Bu arada BTC son yükselişle birlikte uzun vadeli ortalamalardan da uzaklaştı. Bitcoin’de 50 günlük hareketli ortalama 107 bin 700 dolar ve 200 günlük ortalama da 97 bin 150 dolarda kaldı.

YENİ CÜZDANLAR AÇILIYOR!

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından paylaşılan analizde, kripto para piyasasının iyi bir hafta sonu geçirdiğine ve haftaya da tarihî bir yükselişle başladığına dikkat çekilerek “1.000 BTC ve üzeri bakiyeye sahip cüzdan sayısında artış kaydedilmiş olması, uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını artırdığını gösteriyor” denildi.

Analizde ayrıca aktif adres sayısının bu hafta başı itibarıyla son 7 günde %6 arttığı, yeni cüzdan oluşturma oranının yükselme eğiliminde olduğu, bütün bunların da piyasaya yeni bireysel ve kurumsal katılımcıların girdiğine işaret ettiği belirtildi.

METAPLANET’TEN YENİ ALIM

Öte yandan BTC’nin en büyük kurumsal yatırımcılarından Japon Metaplanet, son olarak 93,6 milyon dolar karşılığında 797 adet BTC daha aldı.

Metaplanet CEO’su Simon Gerovich, şirketin toplam Bitcoin varlığının 1,64 milyar dolar karşılığında edinilmiş 16 bin 352 BTC’ye ulaştığını paylaştı.

Metaplanet, dünya genelinde halka açık en büyük beşinci Bitcoin sahibi şirket konumunda bulunuyor. Michael Saylor liderliğindeki ABD’li Strategy ise 597 bin 325 BTC ile listenin zirvesinde yer alıyor. Onu MARA, Twenty One ve Riot Platforms takip ediyor.

BTC 2025 HEDEF FİYAT

Bitcoin’deki son hareketlilik “yükseliş devam edecek mi” sorularını da gündeme taşırken, bazı kurumlar tarafından öngörülen hedef fiyatlar da yeniden gündeme geldi.

Küresel kripto para piyasasının değeri bu hafta başında 3 trilyon 800 milyar dolara kadar çıkarken, Bitcoin için Standard Chartered Bank, 2025 sonunda 200 bin dolar hedef fiyat öne sürmüştü.

Bernstein Research de Bitcoin’in yıl sonuna kadar 200 bin dolara ulaşabileceğini ileri sürerken; VanEck Dijital Varlık Araştırmaları Başkanı Matthew Sigel 180 bin dolar tahminini paylaştı.