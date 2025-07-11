Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kripto para Bitcoin'den tarihi rekor!

Kripto para Bitcoin'den tarihi rekor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitcoin, Kripto Para, Rekor, Yatırım, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin, sabah erken saatlerde 117 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

Bitcoin haftanın son gününe rekorla başladı. 

Bitcoin, 117 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2025 yılı boyunca yaşanan güçlü ralli Bitcoin’in yıllık olarak değerinin iki katından fazlasına çıkmasına sebep oldu.

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel faiz indirimlerine yönelik beklentiler, zayıflayan ABD doları ve giderek kripto para yanlısı haline gelen Beyaz Saray politikaları Bitcoin'e pozitif etki etti.

Kripto para Bitcoin'den tarihi rekor! - 1. Resim

TRUMP'TAN FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’daki bir paylaşımında piyasaların "tavan yaptığını" ifade ederken, bu yükselişi kendi tarife politikasına bağladı. Trump, ABD Merkez Bankası’na (Fed) faiz oranlarını derhal düşürmesi çağrısında da bulundu.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte 416 milyon dolardan fazla kısa pozisyon elden çıkarıldı. Bu tür kısa pozisyon sıkışması, düşüş beklentisiyle işlem yapan yatırımcıların hızla Bitcoin almasına yol açarak fiyatların daha da hızla yükselmesine neden oluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı!Mangalda pul biber yaktı, insanlar hastanelik oldu! Binadaki herkes tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İhracat dondu, üretim durdu! Kirazda 67 bin tondan 6 bin tona düştük - EkonomiKirazda 67 bin tondan 6 bin tona düştükYerli girişimlere 20 milyon dolarlık yatırım! FinTech, tarım, sağlık ve oyun sektörlerini odağına aldı - EkonomiYerli girişimlere 20 milyon dolarlık yatırım! FinTech, tarım, sağlık ve oyun sektörlerini odağına aldıLüks oteller mağaraya girdi! Yılda 4 milyonu geçti, Kapadokya rekor kırıyor - EkonomiYılda 4 milyonu geçti, Kapadokya rekor kırıyorPetrol zirveden inmiyor: 2050 senaryosu hazır, günlük 112 milyon varil öngörülüyor! - Ekonomi2050 senaryosu hazır, günlük 112 milyon varil öngörülüyor!BIST 100 yükselişe geçti! Yatırımcıların gözdesi bu hisseler oldu - EkonomiYatırımcıların gözdesi bu hisseler oldu!Altının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya yükseldi
Sonraki Haber Yükleniyor...