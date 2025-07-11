Kripto para Bitcoin'den tarihi rekor!

En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin, sabah erken saatlerde 117 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin haftanın son gününe rekorla başladı.

Bitcoin, 117 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 2025 yılı boyunca yaşanan güçlü ralli Bitcoin’in yıllık olarak değerinin iki katından fazlasına çıkmasına sebep oldu.

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BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Küresel faiz indirimlerine yönelik beklentiler, zayıflayan ABD doları ve giderek kripto para yanlısı haline gelen Beyaz Saray politikaları Bitcoin'e pozitif etki etti.

TRUMP'TAN FAİZ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’daki bir paylaşımında piyasaların "tavan yaptığını" ifade ederken, bu yükselişi kendi tarife politikasına bağladı. Trump, ABD Merkez Bankası’na (Fed) faiz oranlarını derhal düşürmesi çağrısında da bulundu.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte 416 milyon dolardan fazla kısa pozisyon elden çıkarıldı. Bu tür kısa pozisyon sıkışması, düşüş beklentisiyle işlem yapan yatırımcıların hızla Bitcoin almasına yol açarak fiyatların daha da hızla yükselmesine neden oluyor.