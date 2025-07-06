"Bir an önce Bitcoin alın" diyerek uyardı! "Fed'in faiz politikaları ülkeyi Muz Cumhuriyeti'ne dönüştürdü"

Dijital varlıklar ve kripto veri merkezi altyapısında küresel çapta isim yapmış Galaxy Digital şirketinin CEO’su Mike Novogratz, Fed’in siyasi baskı altına girmesinin Bitcoin’in değerini artıracağını savundu. Novogratz, yatırımcılara BTC alım çağrısı yaptı. Ayrıca Novogratz, Fed'in politikalarının ülkeyi "Muz Cumhuriyeti" olmaya sürüklediğini vurguladı.

New York merkezli, dijital varlıklar ve kripto veri merkezi altyapısında küresel çapta isim yapmış Galaxy Digital şirketinin CEO’su Mike Novogratz, Fed’in bağımsızlığının tehlike altında olduğunu vurgulayarak, yatırımcıları bir an önce Bitcoin almaya çağırdı.

ABD Başkanı Trump’ın uzun süredir hedefinde olan Powell, faiz politikasını indirmeme konusunda kararlı.

"BUNUN SONU İYİ OLMAYACAK"

ABD merkezli U-TODAY haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Novogratz, ABD’nin ekonomi politikasının giderek bozulduğunu vurguladı ve, bunun sonunun iyi olmayacağını, ülkede “Muz Cumhuriyeti” emareleri olduğunu söyledi.

FED'İN FAİZ POLİTİKALARININ ANLAMI NE?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Fed yetkilileri, enflasyonun hala yüzde 2'lik hedefin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle faiz indirimlerinde aceleci davranmak istemiyor.

Ekonomistler, faizlerin erken düşürülmesinin enflasyon sorununu daha da kötüleştirebileceğine dikkat çekiyor.

İstihdam piyasasındaki güçlü veriler de Powell’ın politika faizini düşürme konusundaki temkinli tutumunu destekliyor. Ancak bu süreçte, Fed'in bağımsızlığına ilişkin bazı endişeler de gündeme geldi.

Daha önce piyasalar, Powell’ın görevden alınması yönündeki önerileri reddetmişti.

Powell, faiz kararlarının siyasi etkilerle değil, tamamen veriye dayalı alınması gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan, önde gelen Bitcoin savunucularından Mike Novogratz gibi isimler, Fed’in itibarsızlaştırılmasının ve siyasallaşmasının, Bitcoin’in değer önerisini güçlendirdiğini savunuyor.

Fed’in siyasi baskılarla faizleri agresif şekilde düşürmesi, ABD dolarını daha da zayıflatabilir. Novogratz, daha önce de ABD’de kabul edilen kapsamlı vergi ve harcama paketinin, trilyonlarca dolarlık bütçe açığı oluşturacağı gerekçesiyle Bitcoin açısından olumlu bir gelişme olduğunu ifade etmişti.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin, bugün (06.07.2025) saat öğle 13.00 itibarıyla, 107 bin 870 dolar seviyelerinde seyrediyor.