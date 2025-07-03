Bir rüyanın başlangıcı mı? Bitcoin 110 bin doları gördü

ABD’den gelen güçlü istihdam verileri, Fed’in faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken Bitcoin fiyatında sert dalgalanmalara yol açtı. BTC, 110.300 doları gördükten sonra kazançlarının büyük bölümünü geri verdi. Uzmanlara göre bu düşüş kısa vadeli bir tepki olup, güçlü ABD ekonomisi uzun vadede piyasalara olumlu yansıyabilir.

Bitcoin, Perşembe günü (03.07.2025) Wall Street açılışında ABD’den gelen güçlü istihdam verileriyle sert dalgalandı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi yapacağına dair beklentilere darbe vuran veriler, kripto piyasalarında düşüşe yol açtı.

110 BİN DOLARI GEÇMİŞTİ

Cointelegraph Markets Pro ve TradingView verilerine göre, BTC/USD paritesi gün içinde 110.300 dolara kadar yükselmişti ancak gelen verilerin ardından kazançlarının büyük kısmını geri verdi.

ABD Tarım Dışı İstihdam verileri, Haziran ayında beklenenden fazla istihdam artışı yaşandığını gösterdi.

FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Bununla birlikte, işsizlik oranı da piyasa tahminlerinin üzerine çıktı.

Kobeissi Letter, X platformundaki açıklamasında, “Mayıs ayı istihdam verisi 139 binden 144 bine revize edildi. Manşet veriler beklentileri ezip geçiyor” ifadelerine yer verdi. Kobeissi, istihdam verilerini “çok sıcak” olarak tanımlayarak, Fed’in faiz indirimlerini ertelemesi için yeni bir gerekçe oluştuğunu ve bunun kripto ile riskli varlıklar için olumsuz bir gelişme olduğunu belirtti.

Kripto piyasası analiz firması Material Indicators’ın kurucu ortakları arasında yer alan danışmanlık şirketi Blacknox ise işsizlik oranındaki düşüşün, "Temmuz ayında faiz indirimi ihtimalini ortadan kaldırdığını" vurguladı.

Bitwise’ın Avrupa Araştırma Başkanı Andre Dragosch da, “Fed fon vadeli işlemleri artık Aralık 2025’e kadar yalnızca iki faiz indirimi fiyatlıyor” açıklamasında bulundu.

Tarım dışı istihdam verileri, bir gün önce açıklanan ve Temmuz ayında faiz indirimi beklentisini güçlendiren özel sektör istihdam verileriyle çelişti. CME Group’un FedWatch Tool verileri ise, piyasanın Eylül ayından önce Fed’in politika değişikliğine gitme ihtimalini düşük gördüğünü ortaya koydu.

BİTCOİN FİYATI GÜÇLÜ EKONOMİYE KISA VADELİ TEPKİ VERDİ

Kripto piyasasındaki etkileri değerlendiren Material Indicators’ın kurucularından Keith Alan ise iyimser bir yaklaşım sergiledi. Blacknox’un açıklamasına cevap olarak, “Daha düşük işsizlik oranı, daha güçlü bir ABD ekonomisi anlamına gelir” dedi. Alan, “BTC fiyatında görülen ani düşüş, bence kısa vadeli bir tepki. Uzun vadede güçlü ekonomi piyasaya olumlu yansır” ifadelerini kullandı.

CoinGlass’ın verileri de, kısa vadeli piyasa yapısının sağlam kaldığını, borsa emir defterinde hem fiyatın üzerinde hem de altında güçlü likidite bariyerlerinin korunduğunu doğruladı.

Öte yandan yatırımcılar için 108.000 dolar seviyesi kritik önemini koruyor. Analistler bu seviyenin destek olarak korunması gerektiğini vurguluyor.