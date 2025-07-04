Bitcoin’de kimlik değişti, getiriler düştü! Balinalar sattı, kurumlar aldı…

Bitcoin Ocak-Haziran 2025 döneminde %14,78 primle, en düşük yarı yıl getirilerinden birini sundu. 2023 ve 2024’te yarı yıl performansı %38’in altına düşmeyen BTC kimlik değiştirmeye başladı. Bitcoin balinaları bir yılda 50 milyar dolarlık BTC’yi elden çıkardı, dolaşımdaki BTC’nin %25’i kurumsal yatırımcılara geçti. Uzmanlar “Bu dönüşümle BTC riskli kimliğinden uzaklaşıp artık %10-20 yıllık getiriyle, yavaş ilerleyen bir varlık olabilir” diye konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto para birimi Bitcoin dünkü işlemlerde 110 bin 550 dolara kadar yükseldi. Böylece BTC fiyatı 3 hafta sonra yeniden 110 bin direncinin üzerini test etti.

Haftanın son işlem gününde fiyatlarda 109 bin 300 dolara yakın denge arayışı sürerken; dün ABD’li ETF’ler kanalıyla 377,3 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti.

ARZ AZALIYOR, TALEP ARTIYOR

BTC’yi etkileyen son faktörlere bakıldığında; ABD’de para arzında yaşanan artış, zayıflayan dolar, mali endişeler, teknoloji hisseleriyle birlikte Wall Street endekslerinin rekor seviyelere yönelmesi Bitcoin’e destek oldu.

Ayrıca haziranda enerji maliyetleri ve sıcak hava sebebiyle BTC arzında gözlemlenen düşüş ve özellikle kurumsal talepte yaşanan artış, Bitcoin’e pozitif yansıyor.

BALİNALAR SATIYOR, KURUMLAR ALIYOR

Bu arada Bloomberg’de yer alan bir haberde; Bitcoin’e son aylarda gittikçe artan kurumsal talebin, BTC’nin kimliğini de değiştirmeye başladığı belirtildi.

Habere göre; büyük yatırımcı olarak bilinen Bitcoin balinaları (madenciler ve anonim cüzdanlar) son bir yılda yaklaşık 50 milyar dolarlık büyüklüğe sahip 500 bin adet BTC’yi elden çıkardı. Bu Bitcoinler’in, ABD’de borsa fonları (ETF) kanalıyla kurumsal yatırımcılar tarafından alındığı ifade edildi. ETF’lerin toplam alımları ise 900 bin adede kadar yükseldi.

DOLAŞIMDAKİ BTC’NİN %25’İ…

Kurumsal yatırımcılar, şu anda dolaşımdaki Bitcoin’in yaklaşık %25’ini kontrol ediyor. Artan kurumsal hakimiyet, Bitcoin’in “yüksek riskli işlem aracı” kimliğinden uzaklaşıp, daha istikrarlı bir yatırım aracına dönüşmesini sağlıyor.

Uzmanlar, ABD’de Trump yönetiminin kriptoya yüksek desteğine rağmen fiyatların yıl başındaki seviyelere yakın seyrettiğine dikkat çekerek “Oynaklık, son 2 yılın en düşük seviyesinde. 2017’deki gibi %1.400’lük artışlar geride kaldı. Bu defa dinamikler çok farklı, Bitcoin artık %10-20 yıllık getiriyle, yavaş ve istikrarlı ilerleyen, sıkıcı bir temettü hissesi gibi davranabilir”

EN BÜYÜK 5 KURUMSAL YATIRIMCI

1-Strategy: 597 bin 325 adet

2-Marathon Dijital: 49 bin 375 adet

3-Twenty One Capital: 42 bin adet

4-Riot Platforms: 19 bin 273

5-Metaplanet: 13 bin 350 adet

BORSALARLA KORELASYON

Bu arada Bitcoin Ocak-Haziran 2025 döneminde %14,78 primle en düşük yarı yıl getirilerinden birini sundu. 2023 ve 2024’te yarı yıl performansı %38’in altına düşmeyen BTC, geçen yıl başında ABD’de ETF’lerin işleme açıldığı dönemin ardından, ABD başta olmak üzere küresel piyasalarla daha fazla korelasyon için girip, daha düşük getiriler sunmaya başladı.