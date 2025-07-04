Altın fiyatlarında ‘9 Temmuz’ senaryosu! Tarifeler yeniden devreye girerse…

Altın fiyatlarında son dakika! 4 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.280 TL ve ons 3.340 dolardan güne başlıyor. Bu hafta fiyatlarda %2’ye yakın yükseliş öne çıkıyor. ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump’ın harcama yasa tasarısını kabul etti. Öte yandan tarifeler için son tarih olan 9 Temmuz’a sayılı günler kaldı. ABD’nin mali yapısına ilişkin endişelerle yükselen altında dikkatler 9 Temmuz’a çevrildi. Bazı analistler, yeniden 3500 dolar beklentisini öne sürdü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatları, önceki 2 haftalık düşüş serisinin ardından bu haftayı yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Gen hafta 3.274 dolardan kapanış yapan ons altın, bugünkü işlemlerde sabah saatlerinde 3.340 dolara yakın seyrini sürdürüyor. Fiyatlarda bu hafta %2’ye yakın yükseliş dikkat çekiyor.

4 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

İç piyasaya bakıldığında ise spot piyasada işlem gören 4 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.280 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 4.245-4.295 TL alım ve satım bandında seyrederken, sabah saatlerinde çeyrek altın 7.005 TL’den satılıyor.

ABD’DE İŞSİZLİK SÜRPRİZ YAPTI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi, haziranda beklentileri aşarak 147 bin kişi oldu. İşsizlik de %4,2’den %4,1’e geriledi. İstihdam piyasasından gelen güçlü sinyaller FED’den faiz indirimi beklentilerinin yeniden sorgulanmasını beraberinde getirdi. Dünkü işlemlerde en yüksek 3.365 doları gören ons altın da yönünü aşağı çevirdi.

KRİTİK TASARI KABUL EDİLDİ

Öte yandan ABD’de Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump’ın kapsamlı vergi ve harcama yasa tasarısını kabul etti. Bu tasarının önümüzdeki 10 yılda, ABD’nin 36,2 trilyon dolarlık mevcut borcunu 3,4 trilyon dolar daha artırabileceği ifade ediliyor.

Tasarı, 9 Temmuz’da ABD’nin çoğu büyük ticaret ortağına “karşılıklı” tarifelerin geri dönebileceği bir dönemde de gerçekleşiyor. ABD, Çin’in ardından sadece Vietnam ile bir ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu. Altın fiyatları bu gelişmelerden ise destek buldu.

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ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, ABD hükümetinin harcamalarının devam etmesinin doları olumsuz etkileyeceğini, borç endişelerinin yanı sıra ABD Başkanı Trump'ın küresel tarifelere uyguladığı 90 günlük aranın 9 Temmuz'da sona ermesi ile birlikte, gelecek hafta altın fiyatlarının hareketlenebileceğini aktarıyor.

Pepperstone Kıdemli Piyasa Analisti Michael Brown, “Altın fiyatı muhtemelen yıl sonundan önce ons başına 3.500 dolar civarındaki tüm zamanların en yüksek seviyelerine geri dönecek" dedi.