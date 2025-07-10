Tarihi rekor! Bitcoin uçuşa geçti 

Bitcoin'de beklenen yükseliş başladı. Lider kripto para birimi 112 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararları ile sarsılan Bitcoin yükselişe geçti. Lider kripto para birimi rekor tazeledi.

BİTCOİN 112 BİN DOLARI AŞTI

Bitcoin en son 22 Mayıs'ta 111 bin 970 dolara ulaşmıştı ve o zamandan bu yana rekor mücadelesi veriyordu. Bitcoin 112 bin 55 dolarla ile yeni rekor seviyeye ulaştı. Lider kripto para birimi saat 09.00 itibarıyla 11 bin 140 dolardan işlem görüyor.

BİTCOİN NEDEN YÜKSELİYOR?

Yılın ilk yarısında dalgalı bir seyir seyreden Bitcoin, ilk yarıdan sonra yukarı yönlü ivme kazandı.

Analistlere göre, bu yükselişte bir kaç faktör yer alıyor. Özellikle spot Bitcoin ETF’lerine artan kurumsal girişler, piyasadaki güvene destek verirken, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen 200 milyon doları aşkın kısa pozisyon tasfiyesi de yükselişi tetikledi.

"RİSKİ AZALAN TEK VARLIK"

Professional Capital Management’ın kurucusu ve CEO’su Anthony Pompliano, Çarşamba günü yatırımcılara gönderdiği bir mektupta “Bitcoin, büyüdükçe riski azalan tek varlık” dedi.