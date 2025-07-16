1 milyon TL'nin güncel getirisi ne kadar oldu? Mevduat faizinde %50 için son günler!

Gelecek haftaki TCMB toplantısında politika faizinde 250 baz puanlık indirim bekleniyor. Böylece mevduat faiz oranlarının da bir miktar geri çekilmesi öngörülüyor. Buna karşılık bankalarda %50 ve üzerinde oranların bugün de devam ettiği görülüyor. En yüksek oranlar hangi bankalarda? 500 bin, 1 milyon ve 1,5 milyon TL’nin güncel getiri tablosu nasıl oluşuyor? Yatırımcı ne yapmalı? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının kritik faiz toplantısı yaklaşırken, dikkatler bir yandan da mevduat faizlerine çevrildi. Geçen hafta %2,5’lik stopaj artışının ardından, yeni bağlanan paralar için getirilerde düşüşler başladı. Gelecek haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında da politika faizinde 250 baz puanlık indirim bekleniyor. Böylece mevduat faiz oranlarının bir miktar geri çekilmesi ve getirilerde yeni düşüşlerin yaşanması öngörülüyor. TCMB’nin mevcut politika faizi %46,00 seviyesinde bulunuyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Mevduat yatırımcısı gelişmeleri takip ederken, bankalarda %50 ve üzerinde oranların bugün de devam ettiği görülüyor. 16 Temmuz 2025 itibarıyla sunulan en yüksek mevduat oranları şöyle:

1-Anadolubank Renkli Hesap: %53,00

2-Türkiye Finans Günlük Hesap: %53,00 (Kâr payı oranı)

3-Alternatif Bank VOV Hesap: %52,00

4-Fibabanka Kiraz Hesap: %51,00

5-Odea Bank Oksijen Hesap: %50,00

6-Akbank Serbest Plus Hesap: %50,00

7-Denizbank Kaptan Hesap: %50,00

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ…

En yüksek oran dikkate alındığında 500 bin TL için getiri tablosu şöyle:

-Mevduat miktarı: 500 bin TL

-Mevduat vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53,00

-Mevduat getirisi (net): 19 bin 167 TL

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ…

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL için getiri tablosu şöyle:

-Mevduat miktarı: 1 milyon TL

-Mevduat vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53,00

-Mevduat getirisi (net): 38 bin 334 TL

1,5 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ…

En yüksek oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL için getiri tablosu şöyle:

-Mevduat miktarı: 1,5 milyon TL

-Mevduat vadesi: 32 gün

-Mevduat Oranı: %53,00

-Mevduat getirisi (net): 57 bin 501 TL

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Bankacılık kaynakları, Merkez Bankası kararı yaklaştıkça mevduat faizlerinde de muhtemel düşüşlerin başlayabileceğini belirterek, “Bu sebeple yüzde 50 ve üzerindeki oranlardan yararlanmak isteyenler için son günlerde olabiliriz” görüşünü dile getiriyor. Öte yandan yüksek mevduat oranlarının çeşitli kampanyalar ve şartlarla sunulduğu da belirtilirken, özellikle vadesiz hesapta bulundurulması istenen miktarlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.