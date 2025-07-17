Trump’tan Gazze ateşkesi öncesi sürpriz çıkış! “İyi haberlerimiz var”

ABD Başkanı Donald Trump,“Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var” diyerek bölgede diplomatik ilerleme sağlandığını ima etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Beyaz Saray'da gerçekleştireceği kritik görüşme öncesinde dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Gazze’de 60 günlük ateşkes hedefiyle yürütülen müzakerelere değinen Trump, “Gazze konusunda bazı iyi haberlerimiz var ve üzerinde çalıştığımız çok üst düzey birkaç konuda da gelişmeler mevcut” dedi.

Trump, açıklamasını imza töreni sırasında yaptı. Ardından Al Sani ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Gazze’de ateşkes sağlanması için yürütülen diplomatik süreç, Katar’ın başkenti Doha’da devam ediyor. ABD’nin arabuluculuğunda ilerleyen müzakerelerde Katar ve Mısır öncülüğündeki girişimler, tarafları anlaşmaya yaklaştırdı.

Daha önce Trump yönetimi, İsrail’in Gazze’de 60 günlük ateşkes şartlarını kabul ettiğini açıklamıştı. Söz konusu teklif, arabulucu ülkeler tarafından Hamas’a iletildi. Hamas, öneriye olumlu cevap verdiğini ve müzakereye hazır olduğunu bildirdi.

İSRAİL'İN İTİRAZ NOKTASI: MORAG KORİDORU VE REFAH

İsrail yönetimi ise Hamas’ın öneride yaptığı bazı değişiklikleri kabul edilemez buldu. Ancak buna rağmen Tel Aviv, heyetini Doha’ya gönderdi. Müzakerelerde taraflar büyük oranda uzlaşmaya yaklaşsa da, Refah kenti ve Morag Koridoru üzerindeki İsrail işgalinde ısrar anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak kaldı.

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da sürecin merkezinde yer alan isimlerden biri olarak Trump tarafından özel olarak teşekkürle anıldı.

BEYAZ SARAY'DA DİPLOMASİ TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTI

Katar Başbakanı Al Sani ile yapılan temaslar, ateşkes umutlarını yeniden artırdı. Trump’ın sözleri, ateşkesin birkaç gün içinde somutlaşabileceği beklentisini de beraberinde getirdi. Ancak ABD Başkanı, detaylara girmekten kaçınarak görüşmelerin seyrine ilişkin sessizliğini korudu.