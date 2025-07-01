Trump, ateşkes için tarih verdi: "O da savaşı bitirmek istiyor!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Temmuz 2025 18:48 - Güncelleme: 1 Temmuz 2025 19:31 - Güncelleme:

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail arasında yeni bir ateşkes için sinyal verdi. Netanyahu'nun da savaşı bitirmek istediğini söyleyen Trump "Sanırım önümüzdeki hafta bir anlaşma olacak" dedi.

Gazze'de 7 Ekim olayını bahane ederek 1 yılı aşkın süredir katliam yapan İsrail, nükleer silah bahanesiyle saldırılarının yönünün İran'a çevirmiş, 12 günlük savaşın ardından Trump'ın araya girmesiyle ateşkese imza atmıştı. Gazze'de yeniden soykırım saldırılarına başlayan ve hemen hemen her gün yüzlerce masum sivili katleden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun önümüzdeki hafta 3. kez ABD'ye gitmesi bekleniyor. Netanyahu'ya Gazze'de ateşkesin sağlanması için baskı yapılması beklenirken, ziyaret öncesi ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi. TRUMP'TAN NETANYAHU'YA ATEŞKES İÇİN BASKI YAPMA SÖZÜ Beyaz Saray önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Gazze konusunda Netanyahu'ya karşı çok kararlı olacağım, o da savaşı bitirmek istiyor. Sanırım önümüzdeki hafta bir anlaşma olacak" dedi. ZİYARET İRAN SAVAŞININ KUTLANMASI OLACAK Trump ayrıca Netanyahu'nun ziyaretinin, geçen hafta sona eren 12 günlük çatışma sırasında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kutlanması anlamına geleceğini söyledi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak