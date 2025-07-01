Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump, ateşkes için tarih verdi: "O da savaşı bitirmek istiyor!"

Trump, ateşkes için tarih verdi: "O da savaşı bitirmek istiyor!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trump, ateşkes için tarih verdi: &quot;O da savaşı bitirmek istiyor!&quot;
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile İsrail arasında yeni bir ateşkes için sinyal verdi. Netanyahu'nun da savaşı bitirmek istediğini söyleyen Trump "Sanırım önümüzdeki hafta bir anlaşma olacak" dedi.

Gazze'de 7 Ekim olayını bahane ederek 1 yılı aşkın süredir katliam yapan İsrail, nükleer silah bahanesiyle saldırılarının yönünün İran'a çevirmiş, 12 günlük savaşın ardından Trump'ın araya girmesiyle ateşkese imza atmıştı. Gazze'de yeniden soykırım saldırılarına başlayan ve hemen hemen her gün yüzlerce masum sivili katleden İsrail Başbakanı Netanyahu'nun önümüzdeki hafta 3. kez ABD'ye gitmesi bekleniyor.

Netanyahu'ya Gazze'de ateşkesin sağlanması için baskı yapılması beklenirken, ziyaret öncesi ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA ATEŞKES İÇİN BASKI YAPMA SÖZÜ

Beyaz Saray önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, "Gazze konusunda Netanyahu'ya karşı çok kararlı olacağım, o da savaşı bitirmek istiyor. Sanırım önümüzdeki hafta bir anlaşma olacak" dedi.

ZİYARET İRAN SAVAŞININ KUTLANMASI OLACAK

Trump ayrıca Netanyahu'nun ziyaretinin, geçen hafta sona eren 12 günlük çatışma sırasında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının kutlanması anlamına geleceğini söyledi.

 
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süt Kardeşler ne zaman çekildi, oyuncuları kimler? Kemal Sunal ve Şener Şen’in başrollerinde yer aldığı film tekrar gündemdeArsenal, Kepa Arrizabalaga transferini açıkladı! 3 yıllık imza
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı denizaltı hamlesi! - DünyaYunanistan'dan Türkiye'ye karşı denizaltı hamlesi!Türkiye ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırılmasından memnun - DünyaTürkiye ABD'nin Suriye'ye yaptırımları kaldırılmasından memnunTüm yabancı lobiciler fişlenecek! İngiltere’de casus avı resmen başladı - DünyaAvrupa ülkesinde casus avı başlıyor!İngiltere, en sıcak haziran ayını yaşadı! - DünyaÜlke resmen kavruldu! En sıcak haziran ayını yaşadılarRusya-Azerbaycan hattında nota üstüne nota: Kremlin ayağa kalktı, Azerbaycan sessiz kalmadı! - DünyaKremlin ayağa kalktı, Azerbaycan sessiz kalmadı!Trump’tan Musk’a sınır dışı iması: “Bakacağız” cevabı olay oldu! - DünyaTrump’tan Musk’a sınır dışı iması!
Sonraki Haber Yükleniyor...