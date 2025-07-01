Trump'tan Müslüman aday Mamdani’ye tutuklama tehdidi: "Bu ülkede bir komüniste ihtiyacımız yok"

ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat Partinin Müslüman belediye başkan adayı Zohran Mamdani'yi tutuklamakla tehdit etti. Trump, "Bu ülkede bir komüniste ihtiyacımız yok" dedi.

ABD'de Demokrat Partinin belediye başkan adayı Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olma yolunda adım adım ilerliyor. Hint asıllı ve Uganda doğumlu olan Müslüman aday Zohran Mamdani'ye ABD Başkanı Donald Trump'tan tutuklama tehdidi geldi.

Mamdani'yi daha önce de hedef tahtasına oturtan Trump, "Zohran Mamdani'yi tutuklamak zorunda kalacağız" dedi.

YASADIŞI GÖÇMENLERİN TUTULACAĞI ALCATRAZ'IN AÇILIŞINI YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’nın güneybatısındaki terk edilmiş bir havaalanı pistine inşa edilen Alcatraz Göçmen Gözaltı Merkezi’nin açılışına katıldı. Yasadışı göçmenlerin tutulacağı gözaltı merkezinin açılışını yapan Trump, Alcatraz’daki incelemelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Trump, "Etrafı bataklıkla çevrili bu merkezden yalnızca sınır dışı edilerek çıkabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"MAMDANİ'Yİ TUTUKLAMAK ZORUNDA KALIRIZ"

Trump, bir gazetecinin, Demokrat Parti New York Belediye Başkanlığı ön seçimlerini kazanan Zohran Mamdani’nin Göçmenlik ve Sınır Muhafaza (ICE) görevlileri ile çalışmaması durumunda ne yapacağı sorusuna cevap verdi.

Trump, "Onu tutuklamak zorunda kalırız. Bu ülkede bir komüniste ihtiyacımız yok ama olursa da ulus adına onu çok dikkatli şekilde izlerim." dedi.

KAZANSA DA HÜKÜMETTEN PARA ALAMAYACAK

Mamdani hakkında "O tam bir komünist" ve "radikal bir solcu... deli" şeklinde hakaretlerde bulunan Trump, "New York için çok kötü olduğunu düşünüyorum. Eğer o başa geçerse, ben başkan olacağım ve doğru olanı yapmak zorunda kalacak (ya da) federal hükümetten para almayacaklar" diye konuştu.

MAMDANİ ÖN SEÇİMİ RESMEN KAZANDI

ABD'de resmi sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı.

Demokrat Parti içinde yapılan ön seçimlerin nihai sonuçlarına göre, Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi, eski New York Valisi Andrew Cuomo’yu 12 puan farkla geride bıraktı.

Mamdani, "Geçtiğimiz salı günü, Demokratlar açık bir şekilde konuştu. Uygun fiyatlı bir şehir, geleceğin siyaseti ve otoriterliğe karşı cesurca mücadele eden bir lider için yetki verdiler." diyerek 545 binden fazla New Yorklunun desteğiyle kazandığını kaydetti.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.