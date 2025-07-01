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Trump’ın yeni hamlesi kan dondurdu! Timsahların ortasında göçmen tutukevi açılıyor

Kaynak: Dış Haberler
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Trump’ın yeni hamlesi kan dondurdu! Timsahların ortasında göçmen tutukevi açılıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Trump yönetimi, Florida’da bataklık ve vahşi yaşamla çevrili izole bir bölgede 5 bin kişilik dev bir göçmen tutukevi açmaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'nın Everglades bölgesinde inşa edilen yeni göçmen gözaltı merkezinin açılışını gerçekleştirecek. Destekçileri tesisi sınır dışı uygulamalarında sert bir model olarak savunurken, Demokratlar yapıyı 'insanlık dışı bir kamp' olarak tanımlamaya devam ediyor.

İZOLE BÖLGEDEKİ DEV GÖZALTI MERKEZİ

Florida yetkilileri tarafından "Alligator Alcatraz" olarak adlandırılan merkez, Miami şehir merkezinin yaklaşık 72 kilometre batısında, bataklık ve vahşi yaşamla çevrili izole bir havaalanında kuruldu. Ağır hizmet tipi çadırlar, römorklar ve geçici binalardan oluşan kompleks, 5 bin göçmeni barındırabilecek kapasitede tasarlandı.

Eyalet Valisi Ron DeSantis, merkezin Trump'ın katı göçmen politikalarının bir uzantısı olarak işlev göreceğini açıkladı. DeSantis, merkezin resmi açılışına Trump'ın katılacağını doğruladı ve tesisin İç Güvenlik Bakanlığı'ndan onay aldığını paylaştı.

Federal yetkililer, göçmen tutuklamalarını rekor seviyeye çıkaran bu yaklaşımın, Haziran ayında 56 binin üzerinde göçmenin gözaltına alınmasına yol açtığını ifade etti.

OLAĞANÜSTÜ HAL YETKİLERİYLE İNŞA EDİLDİ

Florida yönetimi, projeyi hızlandırmak için olağanüstü hal yetkilerini kullandı. Eyalet, acil durum kararnamesine dayanarak arazi kamulaştırdı ve yasa ile yönetmelikleri aşarak inşaatı tamamladı.

Vali DeSantis, Florida'nın federal göçmenlik yasalarını uygulamada öncü olacağını vurguladı.

Trump’ın yeni hamlesi kan dondurdu! Timsahların ortasında göçmen tutukevi açılıyor - 1. Resim

"TİMSAH ALCATRAZ" KAN DONDURDU

Merkezin yer aldığı Everglades bölgesi, pitonlar, timsahlar ve binlerce türü barındıran hassas bir ekosistem olarak biliniyor. 

Tesisin yalnızca tek yönlü uçuşlarla ulaşılabilir olacağını söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bunun "ABD tarihindeki en büyük toplu sınır dışı etme kampanyası" olacağını ifade etti.

Protestocular geçtiğimiz günlerde inşaat sahasına yakın otoyolda bir araya gelerek merkeze tepki gösterdi. Miccosukee ve Seminole kabilelerinin yaşadığı bölgede yer alan proje, yerli liderler tarafından da eleştirildi.

Miccosukee kabilesinden Betty Osceola, şiddetsiz protesto çağrısı yaparak, "Bu topraklarda yaşayanlar sizin eylemlerinizin sonuçlarına katlanacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

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