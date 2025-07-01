Trump’tan Musk’a sınır dışı iması: “Bakacağız” cevabı olay oldu!

Donald Trump’tan Elon Musk’a bomba gibi sözler geldi. Sınır dışı edilip edilmeyeceği sorulduğunda “Bakacağız” diyen ABD Başkanı DonaldTrump, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın sınır dışı edilip edilmeyeceği sorusuna "Bilmiyorum, bir göz atmamız gerekecek" cevabını verdi.

"ELON'U YEMEK ZORUNDA KALABİLECEK BİR CANAVAR"

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, Musk'ın federal sübvansiyonlara ve devlet destekli sözleşmelere gönderme yaparak, "DOGE'yi Elon'a karşı harekete geçirmek zorunda kalabiliriz." dedi.

ABD Başkanı ayrıca "DOGE, geri dönüp Elon'u yemek zorunda kalabilecek bir canavardır" ifadelerini kullandı.

Musk'ın işletmelerinin, özellikle elektrikli araç sübvansiyonlarının kaldırılmasıyla sorun yaşadığını belirten Trump, "Elon, tarihteki herhangi bir insandan daha fazla sübvansiyon alabilir, açık ara ve sübvansiyonlar olmadan muhtemelen dükkanı kapatıp Güney Afrika'ya geri dönmek zorunda kalacaktı" dedi.

MUSK'TAN TRUMP'A CEVAP: BUNDAN KAÇINACAĞIM

Elon Musk ise Trump'ın sözlerine sosyal medya üzerinden cevap verdi. Musk, "Bunu tırmandırmak çok cazip. Çok, çok cazip. Ama şimdilik bundan kaçınacağım" dedi. Ayrıca Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon için "Steve Bannon hapse geri dönüyor. Bu sefer uzun bir süre için" paylaşımını yaptı.

TRUMP: MUSK KAYBETTİĞİ İÇİN ÜZGÜN

Trump, Musk'ın elektrikli araçlar için verilen sübvansiyonların kaldırılmasına tepki gösterdiğini belirterek "Musk elektrikli araç yetkisini kaybettiği için üzgün ama bundan çok daha fazlasını kaybedebilir" dedi.

Trump, Truth Social platformunda Musk'ın eleştirilerine karşılık olarak "Elon Musk, beni Başkan için böylesine güçlü bir şekilde onaylamadan çok önce EV Mandası'na şiddetle karşı olduğumu biliyordu. Elektrikli arabalar iyidir ama herkes bir taneye sahip olmak zorunda bırakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"BAŞLARINI UTANÇ İÇİNDE EĞMELİ"

Musk, federal borç tavanının artırılmasına yönelik yasa tasarısına sert tepki göstererek Kongre üyelerini eleştirdi. Sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "Borç tavanını tek partili bir ülkede yaşadığımız rekor beş trilyon dolar artıran bu tasarının çılgın harcamasıyla açık! Hükümet harcamalarını azaltma konusunda kampanya yürüten ve sonra tarihteki en büyük borç artışı için hemen oy kullanan her Kongre üyesi başlarını utanç içinde eğmeli" dedi.

Musk ayrıca "Ve bu dünyada yaptığım son şey olursa, gelecek yıl ön seçimlerini kaybedecekler" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'Yİ GÖRÜŞECEĞİZ"

Trump, yaptığı açıklamalarda dış politikaya da değindi. "Netanyahu ile Gazze ve İran'ı görüşeceğim" diyen Trump, Gazze için "Ateşkesin gerçekleşeceğini umuyoruz ve bunun önümüzdeki hafta gerçekleşmesini bekliyoruz. Rehinelerimizi geri almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MAMDANİ'Yİ YENİDEN HEDEF ALDI

Trump, New York Eyalet Meclisi üyesi Zohran Mamdani için "O bir komünist. İhtiyacımız olan son şey bir komünist. Bence o kötü haber ve sanırım onunla çok eğleneceğim. Onu izleyeceğim çünkü parasını almak için doğrudan bu binaya gelmek zorunda" ifadelerini kullandı.