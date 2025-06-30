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Savaş uçakları plajı bombaladı! Katliam saldırısında çok sayıda ölü var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gazze, İsrail, Bombalama, Ölü, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail savaş uçakları bugün Gazze'de Al-Baqa plajına kadın ve çocuklarında olduğu bir kafeye saldırı düzenledi. Katliam saldırısında biri gazeteci çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanmaya devam ediyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 56 bin 156 kişinin öldüğü, 132 bin 239 kişinin ise yaralandığı Gazze'de, bugün büyük bir felaket daha yaşandı. İsrail bugün Al-Baqa plajında savaşın izlerini unutmak için bir nebze eğlenen masum sivilleri bombaladı. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Savaş uçakları plajı bombaladı! Katliam saldırısında çok sayıda ölü var - 1. Resim

İSRAİL PLAJDA KATLİAM YAPTI

İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçakların bugün Gazze sahilinde bulunan Al-Baqa plajına gerçekleştirdiği saldırıda 1'i gazeteci 21 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı.

Savaş uçakları plajı bombaladı! Katliam saldırısında çok sayıda ölü var - 1. Resim

 

Filistinli kaynaklar, İsrail'in sahil bölgesini kalabalık saatlerde vurduğunu belirterek, gazeteci İsmail Ebu Hatab'ın hayatını kaybettiğini ve gazeteci Bayan Ebu Sultan'ın da yaralandığını aktardı.

Savaş uçakları plajı bombaladı! Katliam saldırısında çok sayıda ölü var - 2. Resim

Filistin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ebu Hatab'ın ölmesiyle İsrail tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin toplam sayısının 227'ye yükseldiği kaydedildi.

Savaş uçakları plajı bombaladı! Katliam saldırısında çok sayıda ölü var - 3. Resim

Savaş uçakları plajı bombaladı! Katliam saldırısında çok sayıda ölü var - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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