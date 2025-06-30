İsrail Gazze'de katliam için son uyarıyı yaptı: Tahliye edin!

Katil İsrail, Gazze'deki 16'ya yakın mahallenin ‘tahliye edilmesi’ tehdidini içeren broşürler attı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik tahliye uyarılarını artırarak yerinden etmeyi sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Albay Avichay Adraee, Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye ve Gazze kent merkezindeki çok sayıda mahallede yaşayan sivillere yönelik tahliye çağrısı yaptı.

Adraee yaptığı açıklamada, "Filistinliler derhal batıya ve güneye doğru tahliye olun" dedi. İsrail ordusunun bölgeye yoğun saldırılar düzenleyeceğini belirterek bunun "son uyarı" olduğunu vurguladı.

YAFA OKULU TAMAMEN YOK EDİLDİ

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesinde bulunan Yafa Okulu, İsrail hava saldırısında tamamen yıkıldı. Okul, yerinden edilmiş Filistinlileri barındıran çadırlarla birlikte hedef alındı. Saldırının ardından onlarca kişi yerinden edildi ve insanlar eşyalarını enkazdan toplamaya çalıştı.

SURİYE'YE DİKKAT ÇEKTİLER

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Avusturya Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında konuştu. Saar, "Suriye ve Lübnan gibi ülkelerle barış bizim çıkarımızadır. Ancak İsrail, Golan Tepeleri'ni her türlü anlaşmada ayrılmaz bir parçası olarak koruyacaktır" dedi.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE TIKANIKLIK SÜRÜYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başkanlık ettiği toplantıda ateşkes konusunda somut bir karar çıkmadı. Arabulucular İsrail'i Kahire veya Doha'ya heyet göndermeye ikna etmeye çalışıyor. İsrail tarafı ise taahhüt olmadan geçici bir duraklama istemiyor.

GAZZE'DE SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansı (UNRWA), Gazze'deki sağlık sisteminin çöküşü nedeniyle özellikle yaşlıların büyük risk altında olduğunu açıkladı. Ajans, "Hastanın düşmesi, ambulanslar olmadan tek başına yüzleşmek, tıbbi tedarik veya destek sıkıntısı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı. UNRWA kalıcı bir ateşkes çağrısını yineledi.