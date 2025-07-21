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Haberler > Ekonomi > İşte en çok yükselen 10 kripto! Altcoin rallisinde haftalık primler %35’e ulaştı

İşte en çok yükselen 10 kripto! Altcoin rallisinde haftalık primler %35’e ulaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İşte en çok yükselen 10 kripto! Altcoin rallisinde haftalık primler %35’e ulaştı
Kripto, Bitcoin, Altcoin, Blockchain, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitcoin’in önceki hafta 123 bin 235 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmesinin ardından altcoinler de hareketlendi. Sadece son 1 haftalık süreçte getiriler %35’e ulaştı. 7 günlük süreçte BTC %-1 civarında değer kaybederken; en çok yükselen 10 kripto para birimi, son fiyatları ve değer artışları haberimizde!..

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Kripto para piyasalarında Bitcoin’in yeni rekorlara yelken açmasının ardından “altcoin” olarak tanımlanan diğer kripto paralarda dikkat çeken primler yaşanıyor.

Yeni haftaya 118 bin 350 dolara yakın seviyelerden başlayan Bitcoin, son 7 günde yaklaşık %-1 değer kaybetti. Ancak altcoinlerde aynı süreçte önemli yükselişler yaşandı.

EN ÇOK YÜKSELEN 10 KRİPTO

Geride kalan 7 günlük süreç dikkate alındığında, (TSİ 06:40 itibarıyla) en çok yükselen 10 kripto para birimi, son fiyatları ve değer artışları şöyle sıralandı:

1-Dogecoin (DOGE): 0,270748 (%34,32)

2-Ethereum (ETH): 3.755,08 (%25,31)

3-Litecoin (LTC): 117,36 (%22,25)

4-Chainlink (LINK): 19,55 (%21,82)

5-Ripple (XRP): 3,4867 (%19,25)

6-Avalanche (AVAX): 25,37 (%16,27)

7-Shiba Inu (SHIB): 0,00001559 (%15,09)

8-Cardano (ADA): 0,8667 (%14,21)

9-Solana (SOL): 185,958 (%11,93)

10-Hedera (HBAR): 0,28069 (%10,27)

ABD'DE ÖNEMLİ DÜZENLEMELER 

Piyasada yaşanan son gelişmelere bakıldığında, geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi, dijital varlıklara ilişkin 3 yasa tasarısına onay vermişti. Bu kapsamda;

  • Dijital varlıklar için net kurallar getirilecek. Sektörün büyümesi teşvik edilecek.
  • Stabilcoinler için düzenleyici çerçeve oluşturulacak. Şeffaflık ve hesap verebilirlik artacak.
  • ABD Merkez Bankasının dijital para birimleri ihraç etmesi yasaklanacak.

EMEKLİLİK FONU HEYECANI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, oldukça kritik bir adım daha atmaya hazırlandığı ileri sürülmüştü. Trump’ın, ülkede ‘401k’ olarak tanımlanan bireysel emeklilik fonlarının kripto varlıklara da yatırım yapabilmesine izin veren bir kararnameyi imzalayabileceği iddia edildi.

Yaklaşık 9 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip ‘401k’ fonları, şu anda sadece tahviller ve hisse senetleri gibi geleneksel yatırım araçlarına yönelebiliyor. Bireysel emeklilik fonlarına söz konusu iznin çıkması halinde ABD’de milyonlarca kişi için kripto varlıklara erişim ve yatırım mümkün olabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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