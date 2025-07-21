Piyasalarda TCMB haftası başladı! Faiz indirimi geliyor, işte beklentiler...

Piyasalarda hareketli hafta başlarken; yatırımcıların ‘Merkez Bankası temmuz faiz kararı ne zaman?’, ‘TCMB faizleri indirecek mi?’ sorularının cevabı bu hafta karşılık buluyor. TCMB faiz kararı 24 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklanacak. AA Finans tarafından yapılan ankette, TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek %43,50'ye çekeceği tahmin edildi. ABD’li Goldman Sachs ise Merkez’den 350 baz puanlık indirim beklentisini öne sürdü...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda veri gündemi oldukça yoğun bir hafta başlıyor. Yatırımcıların “Merkez Bankası temmuz faiz kararı ne zaman?”, “TCMB faizleri indirecek mi?” sorularının cevabı, bu hafta karşılık buluyor.

TCMB faiz kararı 24 Temmuz 2025 Perşembe günü açıklanacak. Para Politikası Kurulu toplanarak, piyasanın bütün aktörlerinin merakla beklediği faiz kararını ilan edecek. Bu karar, haftanın ajandasından en önemli günden olarak da öne çıkıyor.

HAZİRAN TÜFE'NİN ARDINDAN...

Piyasalarda haziran ayı enflasyonunun aylık bazda %,137 ile beklentilerin altında kalmasının ardından TCMB’den de bu haftaki toplantıda 350 baz puana varabilecek indirim beklentileri öne çıkmıştı.

Ancak temmuz başında devreye giren doğalgaz zammı ve 6 ayda bir gerçekleşen ÖTV kaynaklı fiyat ayarlamalarının ardından, bu ay enflasyonu beklentileri bir miktar yükseldi.

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MEVDUATTA STOPAJ ARTTI

Öte yandan sürpriz bir kararla TL mevduat ve yatırım fonlarının getirilerine uygulanan stopaj oranının %15’ten %17,5’e çıkarılması, Türk lirasının getirisinin bir miktar azalmasına sebep oldu.

Son dört aydır yerli yatırımcıların döviz hesapları 190-195 milyar dolar arasında denge bulurken. Merkez Bankasının net rezervi de son durumda 59,79 milyar dolara ve toplam rezervleri 166,2 milyar dolara yükseldi.

TCMB NASIL KARAR ALACAK?

Bu süreçte TCMB Başkanı Fatih Karahan’dan da önemli mesajlar geldi. Bloomberg’de yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde Londra’da yatırımcılarla bir araya gelen Karahan’ın, faizle ilgili kararda yurt içi tasarruf sahiplerinin mevduat tercihlerinin belirleyici olacağını söylediği ve muhtemel faiz indirimi kararlarında “temkinli” olacakları sinyali verdiği ifade edildi.

İŞTE TCMB FAİZ BEKLENTİSİ

Bütün bu tabloda AA Finans tarafından 21 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen Para Politikası Kurulu beklenti anketinde, “TCMB’nin politika faizi 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekeceği” tahmin edildi.

Ekonomistler yıl sonunda da politika faizinin ortalama yüzde 35 seviyesinde olabileceğini öngördü. Haziranda gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 46'da sabit tutulmuştu.

Öte yandan ABD’li Goldman Sachs, Merkez Bankası'nın faizi 350 baz puan indirerek, yüzde 42,50’ye çekebileceğini öngördü.