Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası ihraç edecek! Yarın başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası ihraç edecek! Yarın başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası ihraç edecek! Yarın başlıyor
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Kamu Borcu, Dış Borç, TCMB, İhale, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracını yarın gerçekleştirecek. 1820 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,68 kira ödemeli Türk lirası cinsi sertifika, bankalar ile kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan satış yöntemiyle sunulacak. Talepler, yarın saat 14.00’e kadar TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden iletilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 1820 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,68 dönemsel kira oranlı Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihraç edilecek. Kira sertifikası ihracı bankalara, kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Talepler, yarın saat 14.00'e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (ihS) aracılığıyla iletilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yeni ÖTV oranları ne kadar, hangi araçları kapsayacak? 2025 ÖTV düzenlemesi gündemde!ASELSAN'dan küresel fırtına! Dünya devleriyle yarışıyor: 15 milyon dolarlık sipariş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yerli ve milli lokomotif ilk seferini başarıyla tamamladı - EkonomiYerli ve milli lokomotif ilk seferini başarıyla tamamladıASELSAN'dan küresel fırtına! Dünya devleriyle yarışıyor: 15 milyon dolarlık sipariş - EkonomiDünya devleriyle yarışıyor: 15 milyon dolarlık siparişTürkiye'de tüketilmiyor ama... Yoğun talep sonrası satışlar fırladı! 6 ayda 4 milyon dolar kazandırdı! - EkonomiSatışlar fırladı! 6 ayda 4 milyon dolar kazandırdıBir dakikada kredi, bir dakikada havale! Bu sistemde güvenlik yok: 93 bin TL'si saniyeler içinde gitti - Ekonomi93 bin TL bir anda gitti! Güvenlik açığı mı?Adı dünya çapında duyuldu, Bitlis'te yetişiyor! Kabuğu ince, taneleri iri, yağ oranı yüksek... - EkonomiAdı dünya çapında duyuldu, Bitlis'te yetişiyor!Yurt dışından internet alışverişine sıkı takip! Bakanlık harekete geçti, mercek altına alınıyor - EkonomiBakanlık harekete geçti, mercek altına alınıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...