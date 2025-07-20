Hazine ve Maliye Bakanlığı kira sertifikası ihraç edecek! Yarın başlıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Temmuz 2025 12:49 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 12:55 - Güncelleme:

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracını yarın gerçekleştirecek. 1820 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,68 kira ödemeli Türk lirası cinsi sertifika, bankalar ile kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan satış yöntemiyle sunulacak. Talepler, yarın saat 14.00’e kadar TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi üzerinden iletilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 5 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede 1820 gün vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,68 dönemsel kira oranlı Türk lirası cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihraç edilecek. Kira sertifikası ihracı bankalara, kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Talepler, yarın saat 14.00'e kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, TCMB Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (ihS) aracılığıyla iletilecek. İlgili Haber Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir