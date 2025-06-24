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Haberler > Ekonomi > Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı&#039;ndan kira sertifikası ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki
Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Dolar, HSBC, Standard Chartered, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 2030 vadeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi paylaşıldı. 

Açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında Eylül 2030 vadeli dolar cinsinden bir kira sertifikası ihracı gerçekleştirmek amacıyla Dubai Islamic Bank, ENBD, HSBC, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'a yetki vermiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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