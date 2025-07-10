Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Temmuz 2025 14:38 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 14:41 - Güncelleme:

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Hazine ve Maliye Bakanlığı; BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve Standard Chartered'a euro cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere yetki verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, euro cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi. Bakanlığın internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Buna göre Bakanlık, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, euro cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve Standard Chartered'a yetki verdi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin