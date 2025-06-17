BİST 100, TCMB öncesi ‘bekle-gör’e geçti! Citi’den altın fiyatları için şok tahmin!..

Piyasalarda son dakika! Borsada BİST 100 endeksi sınırlı düşüşle 9.339’dan günü tamamladı. İç piyasalarda perşembe günkü TCMB faiz hamlesi ve sonrasında açıklanacak karar metni öncesinde “bekle-gör” konumuna geçildi. Küresel piyasalarda da altın ve petrol “jeopolitik risklerin daha fazla büyümeyeceği” beklentisiyle sakin görünüme kavuştu. Citi analistleri ise, ons altının önümüzdeki çeyreklerde 3.000 doların altına gerileyebileceğini ileri sürdü.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, piyasaların en önemli odak noktası olmayı sürdürüyor. Müzakere veya ateşkes konusunda henüz net bir gelişme yaşanmazken, iki ülkenin karşılıklı atakları devam ediyor.

Piyasalara bakıldığında, altının ons fiyatında 3.385 dolara yakın primsiz görünüm devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı sınırlı artışla 74,20 dolara çıktı. Altın ve petrol fiyatları “jeopolitik risklerin mevcut haliyle kalabileceği ve daha fazla büyümeyeceği” beklentisiyle daha sakin bir görünüme kavuştu.

BİST 100, GÜNÜ YATAY TAMAMLADI

İçeride ise Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %-0,11 gibi sınırlı bir oranda gerileyerek, 9.339 puandan kapanış yaptı.

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede, BİST 100 endeksinde 3 aydır 9.000-9.770 bandında yatay hareketliliğin devam ettiği belirtilerek “Borsada tepki denemelerinin güç kazanabilmesi için 9.500 ara direncinin aşılması gerekiyor. Bu durumda bir üst noktada ana direnç konumunda bulunan 9.770 gündeme gelebilir. Orta vadeli bir yükseliş penceresi açabilmesi için de bu direncinin aşılması gerekiyor.” ifadelerine yer verildi.

İç piyasalarda perşembe günkü TCMB faiz hamlesi ve sonrasında açıklanacak karar metni öncesinde “bekle-gör” konumuna geçildiği görülüyor.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Günün önemli gelişmelerine bakıldığında; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi'ni değerlendirerek, “Kritik öneme sahip enflasyon beklentilerindeki iyileşme devam ediyor. Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde, jeopolitik gelişmelerin seyrini yakından takip ediyor, ekonomimize olası yansımalarını detaylı olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

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KÜRESEL PİYASALARDA SON GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelere bakıldığında ise;

- ABD Başkanı Trump, İran'la barış için herhangi bir biçimde iletişime geçmediğini belirterek, “İran konuşmak isterse, bana nasıl ulaşacaklarını biliyorlar.” dedi.

- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile ticari konuları görüştüklerini, ekiplere, tarifler konusunda anlaşma sağlamak için çalışmaları hızlandırma talimatı verdiklerini bildirdi.

- Japonya Merkez Bankası, faiz oranlarını %0,5'te sabit tuttu.

- ABD'de perakende satışlar mayısta, %-0,7 düşüş beklentisine karşılık, %-0,9 geriledi. Geçen ay ülkede sanayi üretimi de %0,1 artış beklentisine karşılık %-0,2 geriledi.

GLOBAL EKONOMİDE BEKLENTİLER

Bank of America tarafından yapılan değerlendirmede, küresel ekonomik büyümeye yönelik karamsarlığın azaldığı belirtilerek, “Yumuşak iniş senaryosu yatırımcılar arasında yeniden baskın görüş haline geldi. Ancak gümrük tarifelerine ilişkin riskler devam ediyor.” denildi.

CİTİ: ALTIN FİYATLARI DÜŞEBİLİR

ABD’li Citi analistleri ise altın fiyatlarının önümüzdeki çeyreklerde 3.000 doların altına gerileyebileceğini ileri sürdü. Banka, altının güçlü yükselişinin sona ermek üzere olduğunu belirterek, önümüzdeki yıl fiyatlarda %25'e varan düşüş yaşanabileceği tahmininde bulundu.