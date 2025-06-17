Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > BİST 100’de yükseliş devam edecek mi? Çatışmalar sürerken bu seviyelere dikkat!

BİST 100’de yükseliş devam edecek mi? Çatışmalar sürerken bu seviyelere dikkat!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
BİST 100’de yükseliş devam edecek mi? Çatışmalar sürerken bu seviyelere dikkat!
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dün %0,40 yükselerek 9.350 puandan kapanış yaptı. Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Çatışmaların sona ereceğine dair net açıklamalar gelmeden Orta Doğu kaynaklı haber akışları yüksek volatiliteye sebep olabilir. Endekste 8.950-9.067'yi destek bölgesi olarak takip ederken, 200 günlük ortalamanın bulunduğu 9.565-9.600 bölgesini direnç olarak izliyoruz” denildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,40 yükselerek 9.350 puandan kapanış yaptı. Endeksin gün içerisinde en yüksek 9.434 seviyesini test etmesi de dikkat çekti. Bankacılık Endeksi %0,92 primle yükselişe öncülük ederken, Sınai ve Hizmetler endeksinde daha sınırlı yükselişler yaşandı.

YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlerden ISMEN, EREGL, ANHYT, SKBNK ve RYGYO %6,65-%3,66 arası primle en çok yükselen hisseler oldu.

PASEU, KOZAA, AHGAZ, DOAS ve ASESL ise %-4,56-%-1,84 arası değer kaybıyla en çok düşen hisseler arasında yer aldı.

Para girişinde EREGL, SAHOL, EKGYO ve para çıkışında da TUPRS, PGSUS, ASESL ilk 3 sırada yer aldı.

PİYASADA BEKLENTİLER

Orta Doğu’da çatışmalar devam ederken, dün İran’ın, bazı Arap ülkelerinin arabuluculuğu ile İsrail ve ABD’ye mesaj göndererek, nükleer müzakerelerin yeniden başlamasını ve çatışmaların sona ermesini istediği yönündeki haberler dikkat çekti.

Ünlü Menkul Değerler tarafından yapılan değerlendirmede; “Karşılıklı saldırıların devam ettiğini düşünürsek haber akışına hassasiyet ve volatilite muhtemelen bir süre daha yüksek seyredecektir. Bu kapsamda TL varlıklarda da perşembe günkü TCMB toplantısına kadar, daha çok küresel risk iştahına paralel eğilim görebiliriz” ifadelerine yer verildi.

BİST 100’DE TEKNİK SEVİYELER

Ata Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende de borsada kısa vadede hızlı yükselişi destekleyecek net bir unsur olmadığına dikkat çekilerek, “Endekste 9.250-9.422 bandını gün içinde takip edeceğiz. 9.250 desteğinin üzerinde kalındığı sürece tepki amaçlı pozisyonlar denenebilir. Ancak bu desteğin kırılması durumunda pozisyonlar da kapatılmalı. Alımların ivme kazanabilmesi için 9.422 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

HABER AKIŞINA DİKKAT

Kuveyt Türk Yatırım ise şu noktalarda dikkat çekti: Bu sabah ABD ve Avrupa vadelileri negatif, Asya borsaları karışık. Resmi makamlardan, çatışmaların sona ereceğine dair net açıklamalar gelmeden veya taraflar arasında bir mutabakata varılmadan, Orta Doğu kaynaklı haber akışlarının küresel piyasalarda bir süre daha yüksek volatiliteye sebep olabileceğini değerlendiriyoruz. Endekste 8.950-9.067'yi kritik destek bölgesi olarak takip ederken, yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük ortalamanın bulunduğu 9.565-9.600 bölgesini direnç olarak izliyoruz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yolun karşısına geçecekti! Küçük çocuk arabanın altında kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savaş çıktı, akaryakıta zam üstüne zam geliyor! Benzin ve motorin 50 lirayı aştı - EkonomiBenzin ve motorin 50 lirayı aştıKonut piyasasında bu da oldu! 12 aylık dönemde ilk defa… - EkonomiKonut piyasasında bu da oldu!Para girişi savaşta da devam etti! Bitcoin’de dikkat çeken yükseliş - EkonomiBitcoin’de dikkat çeken yükselişPetrolde yön yeniden yukarı! Tarifeler, OPEC, Hürmüz Boğazı… - EkonomiPetrolde yön yeniden yukarı! Tarifeler, OPEC, Hürmüz Boğazı…Bank of America’dan altın tahmini! Orta Doğu’da çatışmalar sürerken… - EkonomiBank of America’dan altın tahmini!Arsa kamudan üretim özelden... Yeni modelle ev fiyatları yüzde 40 düşebilir - EkonomiArsa kamudan üretim özelden...Fiyatlar yüzde 40 düşebilir!
Sonraki Haber Yükleniyor...