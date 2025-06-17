BİST 100’de yükseliş devam edecek mi? Çatışmalar sürerken bu seviyelere dikkat!

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dün %0,40 yükselerek 9.350 puandan kapanış yaptı. Kuveyt Türk Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Çatışmaların sona ereceğine dair net açıklamalar gelmeden Orta Doğu kaynaklı haber akışları yüksek volatiliteye sebep olabilir. Endekste 8.950-9.067'yi destek bölgesi olarak takip ederken, 200 günlük ortalamanın bulunduğu 9.565-9.600 bölgesini direnç olarak izliyoruz” denildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,40 yükselerek 9.350 puandan kapanış yaptı. Endeksin gün içerisinde en yüksek 9.434 seviyesini test etmesi de dikkat çekti. Bankacılık Endeksi %0,92 primle yükselişe öncülük ederken, Sınai ve Hizmetler endeksinde daha sınırlı yükselişler yaşandı.

YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde BİST 100 endeksi kapsamındaki şirketlerden ISMEN, EREGL, ANHYT, SKBNK ve RYGYO %6,65-%3,66 arası primle en çok yükselen hisseler oldu.

PASEU, KOZAA, AHGAZ, DOAS ve ASESL ise %-4,56-%-1,84 arası değer kaybıyla en çok düşen hisseler arasında yer aldı.

Para girişinde EREGL, SAHOL, EKGYO ve para çıkışında da TUPRS, PGSUS, ASESL ilk 3 sırada yer aldı.

PİYASADA BEKLENTİLER

Orta Doğu’da çatışmalar devam ederken, dün İran’ın, bazı Arap ülkelerinin arabuluculuğu ile İsrail ve ABD’ye mesaj göndererek, nükleer müzakerelerin yeniden başlamasını ve çatışmaların sona ermesini istediği yönündeki haberler dikkat çekti.

Ünlü Menkul Değerler tarafından yapılan değerlendirmede; “Karşılıklı saldırıların devam ettiğini düşünürsek haber akışına hassasiyet ve volatilite muhtemelen bir süre daha yüksek seyredecektir. Bu kapsamda TL varlıklarda da perşembe günkü TCMB toplantısına kadar, daha çok küresel risk iştahına paralel eğilim görebiliriz” ifadelerine yer verildi.

BİST 100’DE TEKNİK SEVİYELER

Ata Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende de borsada kısa vadede hızlı yükselişi destekleyecek net bir unsur olmadığına dikkat çekilerek, “Endekste 9.250-9.422 bandını gün içinde takip edeceğiz. 9.250 desteğinin üzerinde kalındığı sürece tepki amaçlı pozisyonlar denenebilir. Ancak bu desteğin kırılması durumunda pozisyonlar da kapatılmalı. Alımların ivme kazanabilmesi için 9.422 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

HABER AKIŞINA DİKKAT

Kuveyt Türk Yatırım ise şu noktalarda dikkat çekti: Bu sabah ABD ve Avrupa vadelileri negatif, Asya borsaları karışık. Resmi makamlardan, çatışmaların sona ereceğine dair net açıklamalar gelmeden veya taraflar arasında bir mutabakata varılmadan, Orta Doğu kaynaklı haber akışlarının küresel piyasalarda bir süre daha yüksek volatiliteye sebep olabileceğini değerlendiriyoruz. Endekste 8.950-9.067'yi kritik destek bölgesi olarak takip ederken, yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük ortalamanın bulunduğu 9.565-9.600 bölgesini direnç olarak izliyoruz.