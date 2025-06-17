Konut piyasasında bu da oldu! 12 aylık dönemde ilk defa…

Türklerin yurt dışından konut alımları, son 12 aylık dönemde 2 milyar 296 milyon dolara ulaştı. Yabancıların Türkiye’den yaptıkları konut alımı ise aynı dönemde 2 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece ilk defa “12 aylık dönem” itibarıyla konut piyasasında 167 milyon dolarlık cari açık verildi. Türk yatırımcı, özellikle dövizle kira geliri elde etmek ve vize sıkıntılarını aşmak için yurt dışından konut alımında gaza basıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2025'te cari işlemler hesabı 7 milyar 864 milyon dolar açık verdi. ABD’nin tarifleri açıkladığı nisanda küresel ekonomideki belirsizliklerin artmasıyla cari açık, beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Gelecek aylarda petrol fiyatlarındaki artış cari denge üzerinde risk olarak öne çıkarken, turizmde sıcak dönemin yaklaşması ve turist kaynaklı beklenen döviz girişinin pozitif yansımaları bekleniyor.

KONUTTA 12 AYLIK CARİ AÇIK

Bu arada nisan ayı cari denge verilerinde alt detaylarda dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Bir süredir yabancı yatırımcının Türkiye’de konut alımının azaldığı ve yerli yatırımcının yurt dışında konut alımının arttığı takip ediliyordu. Son veriler, konutta ilk defa 12 aylık cari açığa da işaret etti.

TÜRKLER DAHA FAZLA ALIM YAPTI

Rakamlara göre Türklerin yurt dışından konut alımları nisanda, son 12 aylık dönemde 2 milyar 296 milyon dolara ulaştı. Yabancıların Türkiye’den yaptıkları konut alımı ise aynı dönemde 2 milyar 129 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık dönemde ilk defa konut piyasasında 167 milyon dolarlık cari açık verildi.

TÜRKLER NEDEN YURT DIŞINA YÖNELDİ

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, yerli yatırımcıların dövizle kira geliri elde etmek istemesi, yurt dışından konut alımlarında en önemli sebep olarak öne çıkıyor. Öte yandan yurt dışı seyahatlerde gittikçe artan bir sıkıntı olarak öne çıkan vize problemini aşmak isteyen iş insanlarının, Avrupa pasaportu almak için yurt dışından konut alımına yöneldiği ifade ediliyor.

Geçmişte kira artış oranlarına getirilen üst limit, ikinci konut edinimine getirilen sınırlamalar, ev sahibi-kiracı ihtilafları ve portföy çeşitlendirme talepleri de, yerli yatırımcıyı yurt dışına yönlendiren sebepler arasında gösteriliyor.

YABANCILAR NEDEN DAHA AZ GELİYOR?

Sektör temsilcileri, Suriye’de Esad sonrası daha istikrarlı bir dönemin oluşmaya başladığını belirterek, “Hem vatandaşlık talebiyle yeni alımlar yavaşladı hem de 5 yıllık süreyi doldurarak Türk vatandaşlığını alanlar, ellerindeki gayrimenkulü satmaya başladı” diye konuşuyor. Konut alımı karşılığında vatandaşlık bedelinin 400 bin dolara yükselmesinin de yabancı alımlarını yavaşlattığını belirten sektör temsilcileri, “Bu miktar birçok yabancı tarafından yüksek bulundu. Son aylarda konut fiyatlarında yaşanan reel düşüş de yabancı yatırımcı ilgisinin azalmasından etkili oldu” değerlendirmesinde bulunuyor.